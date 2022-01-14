Герман Греф рассказал о точках опоры в современном мире на Гайдаровском форуме

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Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в панельной сессии «Точка опоры в условиях стремительных перемен. Как человеку адаптироваться к происходящей быстрой смене всего» в рамках проходящего в эти дни Гайдаровского форума. В беседе с директором Школы антропологии будущего РАНХиГС Александром Асмоловым и лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Рязанским руководитель Сбера высказал свою точку зрения на готовность и человека в частности, и общества в целом к глобальным трансформационным процессам, происходящим в мире.

Скорость нарастающих изменений ставит перед человечеством необходимость осмысления поведенческих факторов и поиска точек опоры в условиях неопределённости. Меняется смысл понятий успешности, целеполагания и лидерства. «Точками опоры» наряду с классическими в виде семьи, друзей, команды становится опора не на инстинктивное или реактивное восприятие действительности, а выработка навыков спокойного анализа ситуации.

Следует понимать, как заметил Герман Греф, что мы всегда готовимся к «вчерашним» кризисам, новые будут совершенно другими. Однако углублённое исследование причинно-следственных связей позволяет профессионально подготовленному человеку прочувствовать возможность выхода из трудных коллизий и быть готовым к «нештатным штатным» ситуациям. У нас всегда есть пусть и небольшой, но ресурс времени, и нам важно научить человека управлять временем, а вернее сказать, управлять собой во временном пространстве, отметил руководитель Сбера.

При этом важнейшими навыками, которые лидер должен воспитывать в команде именно на собственном примере, становятся soft skills, которые определяют основу верного мироощущения и собственного позиционирования в условиях перемен. Сталкиваясь с неопределённостью нового многие пасуют и боятся сделать необходимый шаг. Наш опыт, наше образование слишком шаблонны: мы знаем, что делать только в тех ситуациях, которым нас научили заранее, а мир всё время меняется. Главный вопрос в достижимости или невозможности достичь цель — «почему?». Если вы опираетесь на заключение экспертного мнения, то цель нужно корректировать, если «недостижимость» определяется на основе рефлекторного восприятия, то это — ошибка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Постоянное саморазвитие и поддержание в себе энергетического баланса, энергетической наполненности — залог постоянного развития, умения понимать вызовы и находить на них верные решения. Выгорание, опустошённость, "синдром Мартина Идена" (потеря мотивации на гребне успеха) связаны с тем, что целеполагание выстроено неверно. Главный враг человека — это его эго, неумение или страх преодолеть себя, понять верные ориентиры".

Гайдаровский форум — экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед РФ на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата и многое другое. В 2022 году форум проходит в объединённом «телевизионном» формате: эксперты ведут дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума и в социальных сетях.