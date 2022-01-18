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Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк

18 января 2022 10:21
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Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк

Дебетовая СберКарта стала доступной в формате моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка: если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», её можно получить без предварительной заявки и за одно посещение, отмечается в материалах банка.  

СберКарта предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодёжи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров. «Обслуживание карты бесплатно, если тратить по ней от 5 000 рублей в месяц, или хранить от 20 000 рублей, а также при оформлении подписки СберПрайм или СберПрайм+», — цитируется в тексте.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

«Дебетовую СберКарту уже давно можно оформить без пластика на сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. А наши клиенты, кому все-таки необходима пластиковая карта, теперь могут оформить и получить СберКарту «моментально» в любом офисе СберБанка». 

Теги: СберБанк

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