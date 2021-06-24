Стало известно, на каких условиях самарским врачам будут давать деньги на ипотеку

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Министерство здравоохранения Самарской области разрабатывает документ, который будет регламентировать оказание новой меры поддержки медикам. Речь идет о предоставлении компенсации на выплату процентной ставки ипотечного кредита.

Выплаты анонсировал губернатор Дмитрий Азаров во время своего послания к жителям и депутатам. Предварительный список условий, которые медкам нужно будет соблюсти для получения денег, представили на заседании профильного комитета губернской думы.

— Компенсацию будут предоставлять врачам в возрасте до 35 лет включительно, основное место работы которых — государственные бюджетные учреждения здравоохранения Самарской области, подведомственные региональному Минздраву. Причем трудиться в больнице или поликлинике медик должен не менее трех лет. Квартира или дом, на приобретение которого получен ипотечный кредит, должны располагаться на территории Самарской области, — рассказали в губдуме.

В скором времени Минздрав должен представить перечень специальностей, представители которых смогут получить выплаты, пишет 63.ру.

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