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Дмитрий Азаров передал 40 новых автомобилей Lada Granta медучреждениям региона

20 марта 2024 16:55
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Всего в 2024 году планируется поставить в учреждения первичного звена здравоохранения региона 97 машин - 80 Lada Granta и 17 Lada 4x4, подчеркнул губернатор.

40 новых Lada Granta отправятся в больницы и поликлиники Тольятти, Жигулевского, Камышлинского, Елховского, Челно-Вершинского, Приволжского, Похвистневского, Пестравского, Клявлинского, Кинель-Черкасского, Красноярского и Кинельского районов. Всего в 2024 году планируется поставить в учреждения первичного звена здравоохранения региона 97 машин - 80 Lada Granta и 17 Lada 4x4, подчеркнул губернатор.

- Очень важно, что за последние годы мы полностью обновили парк скорой медицинской помощи. Этого вопроса нет теперь в принципе, автопарк обновляется на системной основе. Очень рад тому, что и по неотложной помощи мы полностью обновили автопарк, - отметил Дмитрий Азаров. - В первую очередь, это сказывается на оперативности и качестве предоставления медицинской помощи, способствует достижению важнейшего показателя - повышению продолжительности жизни граждан.

Глава региона поблагодарил медиков за их ежедневный тяжелый и самоотверженный труд:

- Благодаря вашему профессионализму помощь действительно приходит скоро, оперативно. Значит, мы спасаем жизни там, где это критически важно.

Закупка транспорта прошла в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента.

- Огромное внимание Владимира Владимировича Путина к системе здравоохранения: мы за последние годы в Самарской области ввели в эксплуатацию около 150 новых объектов здравоохранения. Такого не было никогда! И внимание к врачам, ко всему медперсоналу и людям, которые обеспечивают предоставление медицинской помощи, будет продолжаться. Все это будет сказываться на социальном самочувствии, а самое главное, на здоровье и продолжительности жизни наших земляков.

Главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 1 Алена Дунская рассказала, что коллектив учреждения ждёт поступления новых автомобилей:

- Машины отвечают всем нашим требованиям, они комфортные и главное, они обеспечивают необходимую доступность нашей медицинской помощи. В последние годы сфера здравоохранения претерпевает глобальные изменения, которые видят не только медицинские работники, но и наши жители. Большое внимание данному вопросу уделяется как на уровне Президента Российской Федерации, так и на уровне губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, министерства здравоохранения Самарской области.

Всего за последние 5 лет в медучреждения региона были поставлены 242 скорые, 576 неотложек.

- За последний год мы фактически обновили автопарк. Мы непосредственно в нашей больнице построили приемно-диагностическое отделение и запустили его в декабре 2022 года. За четыре года мы получили более 600 единиц оборудования, - рассказал Дмитрий Гудков, главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Медицина Самара

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