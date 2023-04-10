Губернаторский контроль: Дмитрий Азаров поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного предоставления услуг в рамках ОМС

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В понедельник, 10 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в Правительстве Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств, глав городов и районов региона. Во время обсуждения рассматривались вопросы реализации национальных проектов и программ. Одной из центральных стала тема привлечения и закрепления молодых специалистов в медицине.

Заместитель министра здравоохранения области Сергей Вдовенко во время совещания отметил, что на данный момент в отрасли региона работает более 42 тысяч человек – врачей, среднего и младшего медперсонала. Ежегодно медицинскими вузами региона – СамГМУ и Реавиз – выпускается около двух тысяч человек. В прошлом году специалитет окончили порядка 1200 медиков. Более половины – продолжили обучение в ординатуре, другая часть – принята на работу в систему здравоохранения региона.

«В прошлом году работать в лечебные учреждения региона пришли около 600 врачей, в том числе 39 человек – приехали из других регионов. В соотношении с теми, кто вышел на пенсию – их более 300 человек, а также уволился по другим причинам (около 80 специалистов) – прирост составил порядка 200 врачей», – доложил Сергей Вдовенко. Чаще всего выпускники идут работать в отделения скорой медицинской помощи и поликлиники, которые работают в Самаре и близлежащих к областному центру районах.

Дмитрий Азаров отметил, что областной минздрав должен знать всех выпускников медицинских вузов, работать с ними активнее, привлекая на работу в лечебные учреждения Самарской области. «Мы опережающими темпами ведем обновление материально-технической базы системы здравоохранения, возводим новые больницы, поликлиники, госпитали, ФАП, ОВОП и чувствуем недостаток врачей, – отметил губернатор, обращаясь к руководству регионального минздрава. – Мы увеличиваем доступность медицинской помощи, приходим в каждое село, а система образования в подготовке кадров не успевает готовить специалистов. Поэтому вы должны знать каждого выпускника, дойти до каждого, понимать, где он трудоустроен».

Сергей Вдовенко добавил, что для привлечения молодых специалистов в отрасль введены новые меры поддержки, в том числе по компенсации затрат на выплаты по ипотеке. Кроме того, увеличено число получателей «подъемных» – их предоставляют и тем, кто переехал в Самарскую область из другого региона. Также была введена дополнительная стипендия студентам, которые проходят обучение по целевому набору, за счет средств областного и муниципального бюджетов. Помимо прочего, есть резерв по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – выделены дополнительные средства, чтобы привлечь большее количество сотрудников в лечебные учреждения.

Кроме того, молодые медики по самым востребованным специальностям могут получить дополнительную финансовую поддержку к зарплате. «Среди таких специальностей – терапевты, педиатры, врачи общей практики, врачи-анестезиологи, офтальмологи, лор-врачи. У нас по каждому учреждению есть такой список по самым востребованным категориям врачей», – отметил заместитель руководителя минздрава. Сейчас выплаты осуществляются единовременно и составляют 200-300 тысяч рублей.

«Это наиболее эффективный вариант, но я хотел бы, чтобы мы вернулись к ежемесячной поддержке – в зависимости от территории и специальности. Проработайте такую возможность, – поручил Дмитрий Азаров. – Весь инструментарий должен быть задействован, все лучшие практики, в том числе, из других отраслей».

Минздрав области предложил установить дополнительные показатели для главных врачей в части привлечения и закрепления молодых специалистов.

«Первое предложение: включить в трудовой договор в дополнительные основания увольнения главных врачей показатель – доля уволенных за год молодых специалистов, установив дифференцированно предельную долю по учреждениям. Во-вторых, предлагаем включить в квартальные показатели премирования главных врачей следующие показатели: доля работающих молодых специалистов от общего числа работающих врачей и средних медицинских работников с условием выполнения в целом дорожной карты по числу физлиц; доля молодых специалистов, получивших меры поддержки за счет учреждения, от общего числа молодых специалистов», – озвучил Сергей Вдовенко.

Глава региона озвученные предложения поддержал. «Я бы хотел, чтобы была жесткая персональная ответственность главных врачей, – заявил Дмитрий Азаров. – А для этого надо понимать, сколько пришло молодых специалистов в ту или иную больницу, как работает главный врач по их закреплению, а также учитывать, сколько человек ушло. Мы не только подтолкнем выпускников вузов к выбору той или иной больницы или поликлиники, но и посмотрим, как работает главный врач по их закреплению». В этом вопросе, по мнению руководителя области, «точно есть проблемы».

«На мой взгляд, не все главные врачи уделяют должное внимание обеспечению кадрами учреждений здравоохранения, закреплению молодых специалистов, относятся не столь внимательно и педантично к этому вопросу. Мы реализуем на территории области федеральные и региональные меры поддержки, создаем современные условия для работы. Но в некоторых учреждениях молодые врачи не чувствуют к себе особого внимания, помощи и поддержки. Есть случаи, когда главные врачи вообще подталкивают к тому, чтобы молодые специалисты уходили. Каждый такой случай, который до меня дойдет, я постараюсь расследовать самым внимательным образом, – заявил Дмитрий Азаров. – Ответственность главных врачей должна быть повышена и спрос – жесткий».

Отдельно Дмитрий Азаров остановился на вопросе предоставления медицинских услуг жителям региона в рамках обязательного медицинского страхования. Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько месяцев, таким образом, подвигая пациентов к получению платных услуг. «Иногда читаешь о вопиющих фактах. Например, в Тольятти молодая семья прикреплена к детской поликлинике по адресу ул. Лесная, д. 1, где не смогли предоставить бесплатный талон к неврологу и УЗИ, пришлось проходить этих специалистов платно. Ребенку еще года нет, а мама сама является студенткой, соответственно, лишних доходов в семье точно нет», – зачитал обращение губернатор и поставил задачу разобраться в ситуации. Жалобы из разных городов поступают и по поводу долгой очередности на МРТ – в ряде учреждений запись ведут только на июль.

«Я поручаю вам создать специальную комиссию. В ее состав пригласить представителей Общественной палаты Самарской области, общероссийского народного фронта, сотрудников контрольного департамента. Провести проверку медицинских учреждений, где не предоставляются услуги по ОМС, в первую очередь там, откуда поступают жалобы. Эта работа должна быть организована на постоянной основе, с привлечением общественности», – заявил Дмитрий Азаров. Такая комиссия должна быть создана и приступить к своей работе уже до конца текущей недели. В последствии ее состав может расширяться за счет представителей общественных палат муниципалитетов, депутатского корпуса.

«Количество жалоб увеличилось. Беззубая позиция министерства в наведении порядка меня не устраивает. Если сами не справитесь, если сами не в состоянии навести порядок, избавиться от тех главных врачей, которые забывают о высоком служении людям и работают на карман, справимся в рамках губернаторского контроля», – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству областного минздрава.

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