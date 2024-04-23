В Самаре медучреждения получили новые машины неотложной помощи

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Во вторник, 23 апреля, губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от новых машин неотложной помощи в больницы и поликлиники Самарской области. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Автопарк медучреждений Самарской области пополнили 17 автомобилей «Нива» и 40 «Грант. Новые автомобили получили медики Большечерниговского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Приволжского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Камышлинского районов губернии, Октябрьска, Новокуйбышевска, Отрадного, Чапаевска, а также городских и областных больниц Самары.

Программа поставки специализированных автомобилей идет в Самарском регионе с опережением. В больницы региона в этом году уже поступили все 97 единиц автотранспорта. «Это полная программа текущего года. Как вы знаете, за последние годы мы полностью обновили парк и скорой помощи, и неотложной помощи. Устранили весь парк старой техники. Дополнили десятками единиц автотранспортный парк системы здравоохранения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это, конечно же, влияет на оперативность и качество предоставления медицинской помощи, повышает ее доступность и сказывается на спасенных жизнях».

Губернатор добавил, что Самарская область одной из первых начала работу по модернизации первичного звена здравоохранения, которая продолжается и по сей день. Глава региона напомнил, что в прошлом году был введен новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы, а также новый корпус Нефтегорской ЦРБ. Кроме того, были построены 35 фельдшерского-акушерских пункта, 12 из которых должны были ввести в эксплуатацию в этом году, но с задачей справились еще в прошлом.

«Вот так опережающими темпами мы продолжим двигаться к заданным целям. Целям, которые определены развитием нашей страны, Президентом, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, и, конечно же, жителями Самарской области», – заявил Дмитрий Азаров.

Главный врач Самарской областной детской клинической больницы Ольга Галахова рассказала, что с тех пор, когда стартовал нацпроект «Здравоохранение», в регионе очень многое изменилось в лучшую сторону: в больницах регулярно появляется новое современное оборудование и транспорт. «С 2019 года у нас в больнице появилось семь новых автомобилей. Это машины «Нива» и «Лада Гранта», которые работают для населения, а также осуществляют выезды к паллиативным детям, приблизив эту помощь к ним. Новые машины – это безопасность наших пациентов и наших врачей. Сегодня мы получили еще одну новую «Ладу Гранту», которая будет работать в одном из педиатрических подразделений, также помогая врачам», – поделилась она.

Ольга Галахова добавила, что в мае прошлого года началось строительство нового модульного здания для Детского консультативно-диагностического центра, а в декабре оно уже открыло свои двери для первых пациентов. «До этого времени узкие специалисты принимали пациентов по трем разным поликлиникам, которые находятся в старом жилом фонде. И естественно, родителям, особенно с маленькими детьми до года, было очень проблематично посещать узких специалистов в разных концах района. Сейчас это все в одном месте, новые современные здания, еще и оснащенные по последнему слову», – подчеркнула главврач.

Начальник автотранспортного отдела Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Кондрашин отметил, что в их учреждении давно ждали такого пополнения. Больница получила ключи от трех новых «Грант» и одной «Нивы».

«В новых машинах есть все необходимое. Они намного комфортабельнее и уютнее. У «Нивы» высокая проходимость, что очень поможет при вызовах в отдаленные районы. Наши водители даже выстраиваются в очередь, чтобы сесть за руль этой машины и работать во благо Отечества», – поделился Алексей Кондрашин.

Напомним, месяцем ранее, 20 марта, глава региона вручил ключи от неотложек главным врачам медучреждений из пяти муниципалитетов – Тольятти, Красноярского, Клявлинского, Похвистневского, Кинель-Черкасского районов. Но география новой партии машин намного шире: их получили 19 поликлиник и больниц области.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство СОВА