Работники Самарской области рассказали, сколько должны зарабатывать спасатели и пожарные

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, какую заработную плату, по мнению работников Самарской области, должны получать спасатели и пожарные.

Треть (34%) респондентов Самарской области уверены, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 55% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 7% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Примечательно, что в целом по России 0,4% опрошенных согласились с тем, что труд пожарных и спасателей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 тысяч рублей и больше, оказалось в Москве (71% жителей столицы выбрали этот вариант), Санкт-Петербурге (63%) и Московской области (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (всего 32%).

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и масс-медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).

С начала года в России было открыто более одной тысячи вакансий пожарных и более пятисот вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 37,9 тысячи рублей и 32,6 тысячи соответственно. И только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 тысяч рублей. На более высокий доход, как правило, могут претендовать начальники пожарных частей, а также вахтовики.