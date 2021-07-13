Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития АВТОВАЗа с Николя Мором

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Во вторник, 13 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти встретился с президентом АО «АВТОВАЗ» Николя Мором. Стороны обсудили вопросы развития предприятия и поддержки одного их крупнейших трудовых коллективов региона.

Перед началом встречи руководство предприятия презентовало Губернатору автомобили с новыми системами – LADA Connect и EnjoY Pro. Они позволяют удаленно управлять автомобилем с помощью смартфона.

С помощью LADA Connect автовладельцы могут через установленное в смартфоне приложение дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля, а также телематическая платформа LADA Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

EnjoY Pro – это интеллектуальная мультимедийная система, обеспечивающая функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, со встроенным Яндекс.Авто и поддержкой проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto. Система отличается высоким быстродействием и возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, Алисой и Заправками. Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta включая версию Sport, XRAY Cross и XRAY.

«Наша Компания всегда чувствует поддержку со стороны Правительства Самарской области и конечно, лично вашу, Дмитрий Игоревич. Мы очень ценим это внимание, – обратился Николя Мор к Дмитрию Азарову. – Сегодня АВТОВАЗ активно развивается, и вы перед встречей познакомились с двумя нашими новинками – это мультимедийная система Enjoy Pro и телематическая платформа LADA Connect. Мы активно продолжаем эту работу. Также на предприятии скоро запустится второй этап программы по улучшению условий труда. Эта работа очень важна для нас».

Губернатор отметил, что такие встречи нацелены на развитие АВТОВАЗа, создание условий для устойчивой работы многотысячного трудового коллектива.

«АВТОВАЗ – гордость нашего региона. И как Губернатор я переживаю в большей степени за крупнейший трудовой коллектив: насколько успешно работает завод, насколько удовлетворенно чувствуют себя люди социальными гарантиями и уровнем заработной платы. От этого во многом зависит уровень социального самочувствия в городе Тольятти и Самарской области в целом. От устойчивой работы крупнейшего производителя автомобилей в России зависят еще десятки других предприятий, расположенных в Самарской области. А это десятки тысяч рабочих, а значит, и их семей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что прошлый год был непростым – экономика России и всего мира в целом столкнулась с трудностями из-за пандемии коронавируса. Большой отпечаток наложили ограничения и локдауны. Поэтому промышленность, в том числе и Самарской области, понесла потери.

Что касается АВТОВАЗа, за счет совместной работы Правительства региона и руководства завода потери оказались ниже прогнозируемых. «Благодаря мерам поддержки, которые были оказаны по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Правительством страны, нашему тесному взаимодействию с руководством предприятия, завод с наименьшими потерями прошёл этот действительно очень непростой год», – отметил Губернатор.

В этом году завод показывает очень хорошую динамику. По итогам шести месяцев АВТОВАЗ демонстрирует уверенный рост. Только в России уже продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка составила 23% – это лучший результат за последние 10 лет. Было продано 72 287 LADA Granta, 57 031 LADA Vesta, 26 702 LADA Largus и 30 317 автомобилей семейства Niva.

«Мы уже фиксируем значительный рост объемов отгрузки. Это не может нас не радовать, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Николя Мору. – Хочу заверить вас и весь трудовой коллектив в своей личной заинтересованности, готовности помогать предприятию достигать новых успехов, внедрению новых современных технологий. Очень надеюсь, что и новые модели автомобилей не заставят себя ждать. Знаю, что работа по этому направлению идет очень напряженно».

Кроме того, Губернатор выразил готовность оказывать помощь и в реализации соглашения по улучшению условий труда, социальной защите рабочих предприятия. Его обсуждение с коллективом состоится в ближайшие дни. «И в дальнейшем мы планируем помогать, участвовать, в том числе и средствами областного бюджета в этой программе. У нас есть с вами успешный опыт сотрудничества, есть конкретные результаты этой работы для многотысячного коллектива. Очень надеюсь, что совместными усилиями много еще доброго и полезного сделаем для всех тружеников АВТОВАЗа по улучшению условий труда», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: СОВА