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Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.
Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG
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Денис Мантуров и Дмитрий Азаров приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta NG

3 марта 2023 16:58
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Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.

В пятницу, 3 марта, в Самарской области с рабочим визитом находится заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым после посещения самарского завода «Пегас-Агро» они прибыли в Тольятти на АО «АВТОВАЗ», где сегодня начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения. В сопровождении Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова участники мероприятия осмотрели производственные цеха сварки и сборки кузова нового автомобиля. В 2022 году АВТОВАЗу удалось локализовать почти все ключевые комплектующие для производства LADA Vesta – двигатель, коробку передач, кузовные детали и другие.

Несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, АВТОВАЗ активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства. Например, в цеху сварки флагманской модели используются отечественные программируемые беспилотники, курсирующие по магнитной ленте и перемещающие грузы весом до 1200 кг.

Новая модель оснащена фронтальными подушками безопасности, системой АБС, кондиционером, на автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на сенсорном экране, 17-дюймовые легко-сплавные диски колёс.

«Сегодня действительно знаменательный день не только для многотысячного коллектива АВТОВАЗа, но и для Самарской области, для всего российского автопрома - выпуск обновленной «Лады Весты». Многие скептики говорили о том, что вряд ли это получится. Коллектив АВТОВАЗа смог сделать, и в очень короткие сроки - при всех тех ограничениях, с которыми столкнулись в прошлом году. Я хочу поблагодарить коллектив АВТОВАЗа, руководство, инженеров, конструкторов, всех работников, кто участвовал в этом проекте. Желаю вам всем успехов в реализации намеченных планов, а планы действительно масштабные, и государство всегда будет рядом, всегда в любой момент подключится, собственно, как это и было всегда. Вместе будем преодолевать все трудности и добиваться совместно результатов», - отметил Денис Мантуров.

Министр отметил, что в планах предприятия на 2023 год выйти на объем порядка 400 тысяч автомобилей. «Уверен, что коллектив с этим справится. Мы сегодня посмотрели, как работает сварочный цех, как его модернизировали, какие новые решения применили», - подчеркнул он. Денис Мантуров также анонсировал планы по выпуску обновленной «Гранты»: «И по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке она будет существенно обновлена по отношению к текущим версиям «Гранты». Я думаю, что она займет достойное место в модельном ряду АВТОВАЗа». 

Губернатор Дмитрий Азаров также поблагодарил коллектив предприятия за ударный труд, позволивший автомобилестроительному комплексу региона вновь выйти на траекторию уверенного развития. 

«Для меня очень радостное событие, когда обновленная VESTA собрана здесь, на самарской земле, здесь - в Тольятти, на АВТОВАЗе. Конечно, это большой успех. Я знаю, что путь к нему был сложным. И я искренне благодарю управленческую команду, весь трудовой коллектив за то, что в кратчайшие сроки, практически в два раза быстрее расчетных, сюда была перенесена и открыта вновь линия производства VESTA. Уверен, что этот новый продукт, продукт нового поколения автолюбители примут и спрос на него будет велик», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что достичь такого результата было бы невозможно без поддержки завода со стороны Президента России Владимира Путина, его личного внимания, которое позволило флагманскому предприятию пройти испытания последних лет. 

«Конечно, очень важное решение было принято Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Специальное совещание по развитию автопрома в рамках проведения Санкт-Петербургского экономического форума вдохнуло жизнь в производство на второе полугодие прошлого года. Но и коллектив постарался, работа конвейера была возобновлена. Благодаря вашему таланту, профессионализму вы преодолели все скептические ожидания и наветы наших недругов. Доказали еще раз, в том числе и Главе государства, что готовы в кратчайшие сроки решать очень и очень сложные задачи», - обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам завода.

Губернатор отметил поддержку промышленности Самарской области со стороны Министерства промышленности и торговли РФ: «Уважаемый Денис Валентинович! Я хочу искренне вас поблагодарить за внимание к АВТОВАЗу, промышленности Самарской области в целом. Целый ряд вопросов мы и сегодня уже обсудили. Ваша поддержка позволяет решать сложнейшие задачи».

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, в свою очередь, подчеркнул: «Мы открываем новый проект, даем новую жизнь флагману нашей продуктовой линейки - автомобилю Lada Vesta NG». Он выразил благодарность Правительству РФ, отраслевому министерству и региональным властям за поддержку, благодаря которой этот проект состоялся. «Мы выполняем те задачи, которые поставлены Правительством в утвержденной стратегии развития автопрома, и поручения Президента Российской Федерации по укреплению технологического суверенитета. Уверен, что вместе мы успешно справимся с этими задачами», - сказал он. 

АВТОВАЗ рассчитывает, что LADA Vesta нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 года.

Денису Мантурову также были представлены новые перспективные проекты – вице-премьер ознакомился с автомобилем LADA е-Largus, запуск опытного производства которого намечен на вторую половину 2023 года, а также предсерийным спортивным внедорожником LADA NivaSport.

 

Фото:   Юлия Рубцова

 

Теги: Автоваз Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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