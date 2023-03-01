«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода

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В среду, 1 марта, АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год. Участие в совещании принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил важность проведения встреч в формате конференции, где каждый из тружеников, представителей трудового коллектива может напрямую получить интересующую информацию, задать свои вопросы и руководству предприятия, и по сложившейся традиции руководству региона и города.

«Считаю для себя участие в конференции всегда крайне важным. Конференция является эффективной площадкой, способствующей продуктивному диалогу между руководством завода, профсоюзом и коллективом. Здесь всегда обсуждаются наиболее значимые вопросы социальной жизни завода, подводятся итоги работы предприятия, ставятся задачи на будущее», – подчеркнул руководитель области.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что в прошлом году благодаря совместным усилиям удалось сохранить трудовой коллектив предприятия, уровень заработной платы, обеспечить выполнение социальных льгот и гарантий в соответствии с коллективным договором, несмотря на вызовы, стоящие перед АВТОВАЗом в последний год.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что беспрецедентные несправедливые санкции в отношении страны сказались на экономике России, Самарской области. Они затронули и автогигант, что отразилось на загрузке производственных линий, выпуске продукции.

«Прекрасно понимаю, знаю не понаслышке, как непросто пришлось в этот период всему коллективу. Отмечу здесь работу управленческой команды АВТОВАЗа под руководством Максима Юрьевича Соколова, которая в кратчайшие сроки, взяв на себя ответственность за судьбу предприятия, смогла обеспечить загрузку и работу производственных линий. Максим Юрьевич, уважаемые коллеги, искренне вас благодарю», – обратился Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал профсоюзу предприятия, который тонко, четко, профессионально, понимая все сложности, с которыми столкнулся АВТОВАЗ, нашел точные слова и объяснил каждому работнику, что делается для преодоления ситуации, связанной с несправедливыми санкциями в отношении всей страны.

«Пришлось, конечно, непросто. Но те решения, в первую очередь, организационные, инженерно-технические, которые уже приняты, существенно повысили устойчивость АВТОВАЗа, вселили уверенность в том, что и с этим периодом мы обязательно справимся, а работа по локализации будет продолжаться», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что одно из ключевых решений, которое повлияло на работу АВТОВАЗа, стало возвращение предприятия в государственную собственность. Таким образом, по мнению руководителя области, начался новый этап в жизни компании и всего отечественного автопрома.

«В условиях жесткой санкционной агрессии возвращение предприятия в государственную собственность было продуманной и необходимой мерой. Мы все этого с вами желали, это случилось. Думаю, каждый труженик предприятия понимает, что эту ответственность за судьбу АВТОВАЗа мы разделяем сообща», – заявил губернатор.

В кратчайшие сроки были созданы все условия для продолжений стабильной работы компании. В условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. С 29 августа прошлого года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с этим на предприятие принимались новые сотрудники.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов добавил, что одно из эффективных и стратегических решений коснулось переноса производства автомобилей Lada Vesta нового поколения на тольяттинскую площадку. «Уже в октябре благодаря сплоченной работе команды предприятия были сварены первые кузова на линии в Тольятти, а в ноябре состоялась первая сборка в рамках подготовки производства. Совсем недавно начался предсерийный выпуск Lada Vesta NG и буквально на днях мы готовы запустить серийное производства автомобилей», – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что у АВТОВАЗа на этот год стоят амбициозные планы. Напомним, завод планирует выпустить более 400 тысяч автомобилей.

«Наша задача – общими усилиями не только сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на АВТОВАЗе, но и загрузить заказами поставщиков. Руководство упорно работает над решением проблем с нехваткой комплектующих. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе инженерам компании и сотрудникам научно-технического центра удастся решить эту проблему. В условиях санкционных вызовов продолжится и предметная работа по замещению импортируемых автокомпонентов, углублению локализации и сотрудничества с отечественными партнерами», – уверен Дмитрий Азаров.

«Я рассчитываю и на дальнейшее развитие технической, научно-производственной кооперации. Сегодня в нынешних условиях самым важным для всех нас является обеспечение непрерывности производства автомобилей, занятости работников. И эта задача шаг за шагом решается. Еще раз хочу поблагодарить руководителя предприятия Максима Юрьевича Соколова, всю управленческую команду за предпринятые усилия», – обратился глава региона.

Максим Соколов поблагодарил губернатора за личное участие во всех процессах восстановления эффективной жизнедеятельности АВТОВАЗа. Отдельные слова благодарности за слаженную работу он адресовал партнерам, которые занимаются производством компонентов. «Мы смогли перезапустить и нарастить производство наших флагманских моделей Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel», – отметил он.

По итогам прошлого года АВТОВАЗ сохранил и укрепил свои позиции. К концу 2022 года темп производства на двух основных линиях составил 24 тысячи автомобилей в месяц. Это позволило удовлетворить спрос: всего было продано 188 645 автомобилей. Рыночная доля LADA в России составила почти 28%.

Руководитель АВТОВАЗа отметил, что советом директоров было одобрено возобновление проекта нового семейства класса «B» на глобальной платформе с максимально возможным использованием локальных технических решений компонентов, а также начало работы над новой моделью «B+» на базе собственной платформы Lada Vesta. «Это позволит расширить присутствие в популярном и растущем сегменте кроссоверов», – подчеркнул Максим Соколов. Среди задачи завода на текущий год – возобновление производства семейства Largus, а также производство опытной партии электромобиля е-Largus в Ижевске. Уже в этом году начнется активная стадия реализации проекта по производству автомобилей на производственной площадке в Санкт-Петербурге. Сегодня коллектив предприятия в общей сложности насчитывает более 40 тысяч сотрудников.

Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейшего трудового коллектива всегда находится в фокусе внимания Президента России Владимира Путина. Благодаря прямой поддержке Главы государства предприятию уже не раз удавалось преодолеть кризисные явления. Дмитрий Азаров уверен, что и все текущие сложности, связанные с санкционным давлением, также будут успешно преодолены.

«Каждая встреча с Президентом фактически начинается с его вопроса о том, какова сейчас ситуация на АВТОВАЗе. Владимир Владимирович Путин детально знает и о производственных планах компании, и о проблемах, которые необходимо преодолевать. Уверен, при поддержке Главы государства со всеми сложностями мы справимся. Эту уверенность в меня вселяет тот искренний заводской патриотизм, который есть в каждом работнике предприятия, – заявил Дмитрий Азаров. – Время вызовов – это и время возможностей для нашего региона, для АВТОВАЗа. Вы должны быть уверены, что внимание к крупнейшему трудовому коллективу со стороны областной власти, меня лично, со стороны Президента страны сохранится навсегда».

Отдельно глава региона поблагодарил руководство, профсоюз и каждого сотрудника АВТОВАЗа за поддержку бойцов и членов их семей. «Понимаю, что в нынешних непростых экономических, производственных условиях это было сделать непросто. Но АВТОВАЗом приняты все решения. Знаю, что это нашло отзыв и в трудовом коллективе. Сердечно благодарю каждого работника предприятия, который внес свою лепту в поддержку защитников Отечества, членов семей военнослужащих», – обратился Дмитрий Азаров к коллективу компании.

«Мы были, есть и, уверен, останемся навсегда автопроизводителем номер один в нашей стране, – подчеркнул в завершении конференции Максим Соколов. – Уверен, что вместе мы с правимся со всеми вызовами».