Врачи рассказали, чем опасна мода на голые щиколотки зимой

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Председатель Ассоциации медицинских журналистов, уролог Виктория Шадеркина заметила, что такая одежда может негативно отразиться на голеностопном суставе, став причиной воспалительных процессов, таких как артроз.Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также советует не ходить с голыми щиколотками, чтобы избежать нарушения кровообращения в ногах.— Если нарушается кровообращение, естественно, нарушается и лимфоотток, так как он идёт снизу вверх. Если лимфоотток нарушен, то у нас очень страдает иммунитет, — приводит слова специалиста ТАСС.Врач считает, что мода на короткие брюки подходит европейским странам, но не России, в которой совсем другой климат.Эксперт Лиги здоровья нации, врач-отоларинголог Галина Тарасова порекомендовала выбирать одежду, исходя из личных ощущений и восприятия разных температур. Она отметила, что зимой всё-таки не стоит носить короткие брюки, так как они могут привести к локальному переохлаждению.