Киркорова оштрафовали за уклонение от оплаты парковки

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал народного артиста России Филиппа Киркорова на 6 тысяч рублей за просроченный платеж, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Певца, которому 30 апреля исполнится 57 лет, признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания. Ранее ему был выписан штраф в 3 тысячи рублей.

Судья наложил на именитого исполнителя еще один штраф в 6 тысяч рублей, который не отменяет прежнего.

Предположительно, речь идет о неоплаченном штрафе за неправильную парковку, за что Киркорова и прежде наказывали много раз. На оплату выставленного счета по закону отводится 60 дней, пишет Смотрим.