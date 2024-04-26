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В Самаре пожарная машина спешила на вызов и увязла в грязи

26 апреля 2024 13:15
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в Самаре пожарная машина спешила на вызов и увязла в грязи

Жители ПСДК «Авиатор» в Самаре стали свидетелями пренеприятного инцидента, который случился со спецмашиной МЧС. Техника ехала через частный сектор тушить пожар. Но спасатели не ожидали, что их самих придется спасать до ночи.

ЧП произошло на 6-й линии ПСДК, это недалеко от пересечения улиц Стара-Загора и Алма-Атинской. Как написал нам местный житель Артем Заболотный, еще в январе-феврале на этой улице выкопали траншею газовики, чтобы провести новую магистраль.

— Траншею не закопали, как положено по технологии, а просто засыпали землей и глиной. Естественно, когда пришла весна, всё это превратилось в трясину. Все местные про это знали и всегда объезжали эту дорогу. А те, кто ходил пешком, всегда проходили по этой улице вдоль забора, потому что там по пояс уйдешь, — рассказал 63.RU местный житель.

И вот, примерно в 6–7 часов вечера в четверг, 25 апреля, по этой улице не посчастливилось проезжать пожарной машине. Спасатели торопились на вызов, но до места так и не доехали — их машина увязла в трясине по самые колеса.

— Потом приехали еще две пожарные машины. Они объехали этот участок, добрались до места вызова, всё потушили и поехали обратно. Самим вытащить застрявшую машину не получилось, пришлось вызывать тракторы. И даже они долго не могли добраться до места, всё искали, где им объехать эту улицу, — сообщил Артем Заболотный.

В итоге, как рассказал читатель, вырвать спецмашину из трясины удалось только под ночь. Это случилось примерно в одиннадцатом часу.

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