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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В парке Гагарина тест на ВИЧ прошли около 100 человек

8 июля 2019 16:53
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Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне.
За два часа работы мобильной лаборатории в парке им. Ю.А.Гагарина 7 июля  тест на ВИЧ прошли около 100 человек, многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне.

Как поясняют медики, отрицательный результат означает, что на данный момент ВИЧ-инфекция в организме отсутствует.

Положительный тест сигнализирует, что необходимо дополнительно сделать анализ крови на ВИЧ в стационарной лаборатории СПИД-центра.

Очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!» была приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. Ведь семейные ценности и ответственное поведение - надёжная защита от вируса иммунодефицита человека.

Пройти тест на ВИЧ можно не только в рамках выездных мероприятий, но и в любой будний день. Координаты и график работы процедурных кабинетов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске размещены на сайте в разделе «Узнай свой статус», передает пресс-служба СПИД-центра.



Фото:   пресс-служба СПИД-центра
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Комментарии



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