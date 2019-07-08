В парке Гагарина тест на ВИЧ прошли около 100 человек
8 июля 2019 16:53
142
Как поясняют медики, отрицательный результат означает, что на данный момент ВИЧ-инфекция в организме отсутствует.
Положительный тест сигнализирует, что необходимо дополнительно сделать анализ крови на ВИЧ в стационарной лаборатории СПИД-центра.
Очередная профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!» была приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. Ведь семейные ценности и ответственное поведение - надёжная защита от вируса иммунодефицита человека.
Пройти тест на ВИЧ можно не только в рамках выездных мероприятий, но и в любой будний день. Координаты и график работы процедурных кабинетов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске размещены на сайте в разделе «Узнай свой статус», передает пресс-служба СПИД-центра.
Фото: пресс-служба СПИД-центра
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
8 июля 2019 16:53
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне. Здравоохранение
142
8 июля 2019 11:13
Среди 20 зараженных 8 - это дети. Здравоохранение
218
7 июля 2019 18:43
"Для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов." Здравоохранение
387
7 июля 2019 11:22
Долгосрочные их последствия — серьезны. Здравоохранение
405
7 июля 2019 10:15
В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день. Здравоохранение
454
6 июля 2019 15:20
Врачи сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки. Здравоохранение
6904
5 июля 2019 13:32
В реанимационном отделении будет увеличено количество коек с 18 до 28. Здравоохранение
355
5 июля 2019 12:15
Акция направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. Здравоохранение
345
5 июля 2019 10:59
Медицинский шатер СПИД-центра будет работать рядом с новой сценой с 11:00 ч. до 13:00. Здравоохранение
280
4 июля 2019 15:45
В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти. Здравоохранение
387
Современная медицина
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
63
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
197
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
168
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13991
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14037
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14225
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
446
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3680
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1039
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
390
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
579
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
639
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
518
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
741
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
760
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
486
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
814
Мероприятия