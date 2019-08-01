В больнице Пирогова пациенты проходят реабилитацию с помощью виртуальной реальности
1 августа 2019 17:54
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Первая партия тренажеров поступила в самарские больницы для клинических испытаний осенью прошлого года. Сейчас их применяют в штатном режиме. Так, в неврологическом отделении больницы Пирогова реабилитацию с помощью тренажера за неделю проходят 18-20 человек.
"Этим аппаратом мы пользуемся в течение года, — рассказал заведующий неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения больницы Пирогова Евгений Эйдлин. — Он используется для ранней реабилитации пациентов. То есть буквально со второго дня в остром периоде пациент попадает в виртуальную реальность, где имитируется ходьба в различных местах: озеро, лес. Это помогает достаточно быстро восстановиться за счет визуального ряда и тактильной стимуляции".
Нейротренажер ReviVR состоит из пневмоманжет, компрессорной установки, очков виртуальной реальности и специального программного обеспечения, с помощью которого пациента погружают в виртуальную среду. Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает свои шаги за счет тактильного воздействия на стопы. В результате активизируются определенные группы мышц, которые стимулируют мозговую активность, и тело "вспоминает", как нужно двигаться. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи.
"Во время традиционного занятия ЛФК мы говорили пациенту: "Представьте, что вы идете, представьте, что вы подняли руку" и так далее, — рассказывает реабилитолог, логопед неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения больницы Пирогова Наталья Литвякова. — А здесь пациент погружается в эту среду, и ему ничего не надо представлять".
Курс реабилитации длится 10 дней, продолжительность занятий — от двух до 10-12 минут, передает vkonline.ru.
Фото : соцсети
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