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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области детям, нуждающимся в паллиативной помощи, сделают уникальные эндоскопические операции

26 августа 2019 16:59
86
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
28 августа в Самарской областной клинической больнице им. Середавина детский хирург Илья Захаров (Москва) проведет шесть уникальных хирургических операций по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом. Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.

За плечами врача-эндоскописта, детского хирурга Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Ильи Захарова уже более трехсот таких операций, признанных медицинским сообществом самым эффективным и щадящим способ хирургической помощи паллиативным детям.

В настоящее время на учете в паллиативной службе Самарской области состоят 500 детей. Большинство из них из-за тяжелых заболеваний не могут самостоятельно принимать пищу и имеют недостаточный вес. Установка гастростом – специальных трубок, ведущих в желудок, поможет больным детям получать полноценное питание. В настоящее время медики только осваивают такую технологию. Илья Захаров является одним из пионеров этого метода в хирургии.

Планируется, что Илья Захаров, помимо операций, проведет мастер-класс для своих самарских коллег-хирургов, в ходе которого уделит внимание уходу за гастростомическими трубками: продемонстрирует приемы кормления, замены, расскажет о профилактике осложнений.

Илья Захаров приедет в Самару по приглашению министерства здравоохранения Самарской области и благотворительного фонда «ЕВИТА», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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