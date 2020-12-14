В Крутых Ключах, Волгаре и Октябрьском районе Самары построят поликлиники

В 2021 году в Самарской области стартует масштабная госпрограмма модернизации первичного звена здравоохранения.
Программа будет финансироваться федеральным и региональным бюджетами.
Планируется, что до 2025 года в Самарской области построят шесть новых поликлиник: в Самаре (в Крутых Ключах, Волгаре, а также в Октябрьском районе - там будет детская поликлиника), в Кинеле, селах Подстепки (Ставропольский район) и Приволжье (Приволжский район). Так, в 2021 году начнется строительство учреждения в Волгаре.
Кроме того, в планах реконструкция существующих объектов здравоохранения - административного здания Нефтегорской ЦРБ, старинного здания больницы Красного Креста в Самаре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район). 217 зданий поликлиник, ФАПов, ОВОПов капитально отремонтируют.
Помимо этого, в программе на ближайшие пять лет возведение 98 модульных зданий на территории региона (73 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, восьми врачебных амбулаторий, пяти клинико-диагностических отделений) и покупка в общей сложности 3641 единицы медоборудования, из которых 485 - для замены устаревшей техники. Это будут, в том числе, новые флюорографы, маммографы, аппараты КТ, МРТ и рентгеновские аппараты.
Также программа предусматривает покупку 639 отечественных автомобилей для медорганизаций, сообщает Самру.ру.
Фото pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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