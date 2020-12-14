В Крутых Ключах, Волгаре и Октябрьском районе Самары построят поликлиники

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В 2021 году в Самарской области стартует масштабная госпрограмма модернизации первичного звена здравоохранения.

Программа будет финансироваться федеральным и региональным бюджетами.

Планируется, что до 2025 года в Самарской области построят шесть новых поликлиник: в Самаре (в Крутых Ключах, Волгаре, а также в Октябрьском районе - там будет детская поликлиника), в Кинеле, селах Подстепки (Ставропольский район) и Приволжье (Приволжский район). Так, в 2021 году начнется строительство учреждения в Волгаре.

Кроме того, в планах реконструкция существующих объектов здравоохранения - административного здания Нефтегорской ЦРБ, старинного здания больницы Красного Креста в Самаре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район). 217 зданий поликлиник, ФАПов, ОВОПов капитально отремонтируют.

Помимо этого, в программе на ближайшие пять лет возведение 98 модульных зданий на территории региона (73 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, восьми врачебных амбулаторий, пяти клинико-диагностических отделений) и покупка в общей сложности 3641 единицы медоборудования, из которых 485 - для замены устаревшей техники. Это будут, в том числе, новые флюорографы, маммографы, аппараты КТ, МРТ и рентгеновские аппараты.

Также программа предусматривает покупку 639 отечественных автомобилей для медорганизаций, сообщает Самру.ру.

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