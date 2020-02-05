В 15-й поликлинике, где отказали пациенту в направлении в онкоцентр, расторгнут контракт с главврачом

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Заведующий отделением отказал пациенту в направлении на госпитализацию в онкоцентр. Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Дмитрий Азаров во время Послания велел министру здравоохранения региона разобраться в этой ситуации.Сегодня стало известно о расторжении контракта с главным врачом.