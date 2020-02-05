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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В 15-й поликлинике, где отказали пациенту в направлении в онкоцентр, расторгнут контракт с главврачом

5 февраля 2020 17:20
76
Свое решение медик аргументировал тем, что
В Самаре расторгнут контракт с главным врачом 15-й поликлиники, в которой пациенту отказали в направлении на госпитализацию в онкоцентр. Об этом случае стало известно во время ежегодного Послания губернатора Самарской области, передает «СО» ОНЛАЙН.

Заведующий отделением отказал пациенту в направлении на госпитализацию в онкоцентр. Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Дмитрий Азаров во время Послания велел министру здравоохранения региона разобраться в этой ситуации.

Сегодня стало известно о расторжении контракта с главным врачом. 
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Комментарии


Здравоохранение
5 февраля 2020  17:20
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники".
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