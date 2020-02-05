В 15-й поликлинике, где отказали пациенту в направлении в онкоцентр, расторгнут контракт с главврачом
5 февраля 2020 17:20
76
Заведующий отделением отказал пациенту в направлении на госпитализацию в онкоцентр. Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Дмитрий Азаров во время Послания велел министру здравоохранения региона разобраться в этой ситуации.
Сегодня стало известно о расторжении контракта с главным врачом.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
5 февраля 2020 17:20
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Здравоохранение
76
5 февраля 2020 10:38
К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Здравоохранение
211
4 февраля 2020 19:34
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Здравоохранение
369
4 февраля 2020 14:57
По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами. Здравоохранение
314
4 февраля 2020 13:40
Актуальной эта проблема стала из-за коронавируса. Здравоохранение
325
4 февраля 2020 11:52
Пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России. Здравоохранение
238
4 февраля 2020 09:45
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Здравоохранение
184
3 февраля 2020 22:44
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно... Здравоохранение
305
3 февраля 2020 14:02
В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру. Здравоохранение
1227
3 февраля 2020 10:59
В детсадах и учреждениях дополнительного образования карантин не вводился. Здравоохранение
389
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
72
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
124
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
147
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
437
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
412
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15292
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
562
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2273
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
858
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1940
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1470
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1075
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1067
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1582
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1594
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1884
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3005
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3577
Мероприятия