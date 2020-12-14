Уже 500 человек умерло от коронавируса в Самарской области

Общее количество заболевших составило 26219.
В Самарской области за сутки на 14 декабря выявлен 295 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1675, вылечились и выписаны 24004 человек.
За сутки умерли еще трое больных. Всего в регионе 500 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели и выписаны за сутки 277 человек.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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