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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Разработанная Самарскими медиками PACS-система «Луч-С» зарегистрирована Росздравнадзором

19 июня 2019 15:03
113
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России.
Аппаратно-программный комплекс «Луч-С», разработанный Самарским государственным медицинским университетом, зарегистрирован Росздравнадзором в качестве изделия медицинского назначения. Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России.

АПК представляет собой линейку рентгенологических продуктов, необходимых для функционирования диагностического оборудования современной клиники. «Луч-С» обладает расширенными возможностями просмотра, визуализации, хранения медицинских изображений.

Клиент-серверное решение, которое предлагают самарские разработчики, не требует установки на ПК. Благодаря чему возможен удаленный просмотр DICOM-изображений с любой диагностической аппаратуры - рентгенологических установок, аппаратов КТ, МРТ, УЗИ. Установить такой viewer можно на любой, даже маломощный ПК или ноутбук, что особенно важно, если у клиники нет штатного рентгенолога или он по каким-то причинам не может находиться за стационарным компьютером.

Возможно подключение дополнительных экспертных модулей для расширенной диагностики. «Луч-С» позволяет просматривать снимки в режимах мультипланарной реконструкции, секущей плоскости, объемной визуализации и других.

«Луч-С» дает удаленный доступ к PACS-системе. Медицинские изображения могут храниться на сервере ЛПУ в архивном формате в соответствии с российским законодательством от 1 до 10 лет в зависимости от категории пациентов.

Дифференцировать снимки по разным архивам помогает система распределенного хранения.

На «Луч-С» получен весь необходимый для клинического внедрения пакет документации: регистрация в реестре отечественного программного обеспечения, медицинская регистрация и эксплуатационная документация. Медучреждения, где система прошла апробацию, уже готовы к ее приобретению. Коммерческая реализация будет вестись университетом как самостоятельно, так и с помощью партнеров.

"Внедрение отечественного программного обеспечения «Луч-С» в работу клиник сможет избавить учреждение от «вендерной зависимости» - необходимости покупки и обновления ПО от официального производителя оборудования. Отечественное программное обеспечение интегрируется с любой техникой, оно сравнимо по функционалу и гораздо ниже в стоимости", - комментирует директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Получено регистрационное удостоверение на АПК «Луч-С» №РЗН 2019/8478 от 13.06.2019 года, передает пресс-служба СамГМУ. 



Фото:   smuit.ru
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Комментарии



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