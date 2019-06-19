Разработанная Самарскими медиками PACS-система «Луч-С» зарегистрирована Росздравнадзором
19 июня 2019 15:03
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АПК представляет собой линейку рентгенологических продуктов, необходимых для функционирования диагностического оборудования современной клиники. «Луч-С» обладает расширенными возможностями просмотра, визуализации, хранения медицинских изображений.
Клиент-серверное решение, которое предлагают самарские разработчики, не требует установки на ПК. Благодаря чему возможен удаленный просмотр DICOM-изображений с любой диагностической аппаратуры - рентгенологических установок, аппаратов КТ, МРТ, УЗИ. Установить такой viewer можно на любой, даже маломощный ПК или ноутбук, что особенно важно, если у клиники нет штатного рентгенолога или он по каким-то причинам не может находиться за стационарным компьютером.
Возможно подключение дополнительных экспертных модулей для расширенной диагностики. «Луч-С» позволяет просматривать снимки в режимах мультипланарной реконструкции, секущей плоскости, объемной визуализации и других.
«Луч-С» дает удаленный доступ к PACS-системе. Медицинские изображения могут храниться на сервере ЛПУ в архивном формате в соответствии с российским законодательством от 1 до 10 лет в зависимости от категории пациентов.
Дифференцировать снимки по разным архивам помогает система распределенного хранения.
На «Луч-С» получен весь необходимый для клинического внедрения пакет документации: регистрация в реестре отечественного программного обеспечения, медицинская регистрация и эксплуатационная документация. Медучреждения, где система прошла апробацию, уже готовы к ее приобретению. Коммерческая реализация будет вестись университетом как самостоятельно, так и с помощью партнеров.
"Внедрение отечественного программного обеспечения «Луч-С» в работу клиник сможет избавить учреждение от «вендерной зависимости» - необходимости покупки и обновления ПО от официального производителя оборудования. Отечественное программное обеспечение интегрируется с любой техникой, оно сравнимо по функционалу и гораздо ниже в стоимости", - комментирует директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.
Получено регистрационное удостоверение на АПК «Луч-С» №РЗН 2019/8478 от 13.06.2019 года, передает пресс-служба СамГМУ.
Фото: smuit.ru
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