Почти 300 доноров губернии сдали кровь в преддверии Дня защитника Отечества
25 февраля 2020 15:41
140
В преддверии праздника доноры приходили в стены учреждений для сдачи крови. По итогу проведения праздничной акции 157 человек в Самаре и 134 в Тольятти сдали кровь или ее компоненты.
Мы благодарим каждого донора за пополнение запасов крови и ее компонентов перед праздниками и за внесенный вклад в спасение человеческих жизней, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
25 февраля 2020 20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни. Здравоохранение
85
25 февраля 2020 15:41
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”. Здравоохранение
141
24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
283
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
428
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
255
20 февраля 2020 13:43
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
329
20 февраля 2020 10:45
Эта компания оказалась единственным участником аукциона. Здравоохранение
318
20 февраля 2020 10:03
Она может произойти в октябре. Здравоохранение
287
19 февраля 2020 20:13
8 лет он работал в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере врачом-онкологом. Здравоохранение
361
19 февраля 2020 20:06
Здесь пациенты проходят первичную диагностику онкологических заболеваний. Здравоохранение
285
Современная медицина
17 февраля 2020 22:04
Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь. Современная медицина
60
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
95
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
175
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
666
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
454
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15362
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
406
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
861
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2819
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1203
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2295
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1744
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
308
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
523
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
598
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1324
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1834
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1859
Мероприятия