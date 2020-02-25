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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Почти 300 доноров губернии сдали кровь в преддверии Дня защитника Отечества

25 февраля 2020 15:41
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На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие
21 февраля на Самарской областной клинической станции переливания крови (Самара и Тольятти) состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”.

В преддверии праздника доноры приходили в стены учреждений для сдачи крови. По итогу проведения праздничной акции 157 человек в Самаре и 134 в Тольятти сдали кровь или ее компоненты.

Мы благодарим каждого донора за пополнение запасов крови и ее компонентов перед праздниками и за внесенный вклад в спасение человеческих жизней, передает пресс-служба минздрава СО. 


Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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