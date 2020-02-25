Почти 300 доноров губернии сдали кровь в преддверии Дня защитника Отечества

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В преддверии праздника доноры приходили в стены учреждений для сдачи крови. По итогу проведения праздничной акции 157 человек в Самаре и 134 в Тольятти сдали кровь или ее компоненты.Мы благодарим каждого донора за пополнение запасов крови и ее компонентов перед праздниками и за внесенный вклад в спасение человеческих жизней, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО