Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

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— Это, конечно, вопрос для серьёзной реакции региональной власти, областных властей, ну и Министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом, — сказал представитель Кремля журналистам.Ранее шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Причинами, по данным местных СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию для выяснения всех деталей.