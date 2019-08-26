Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 26 августа, 22:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/08:
USD 65.97
0.37
EUR 73.4
0.78
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

26 августа 2019 18:31
166
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле требует серьёзной реакции со стороны Министерства здравоохранения РФ, а также региональных властей, передает life.ru. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это, конечно, вопрос для серьёзной реакции региональной власти, областных властей, ну и Министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Причинами, по данным местных СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию для выяснения всех деталей. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
26 августа 2019  22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.
Врач рассказал, чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.  Здравоохранение
17
26 августа 2019  18:31
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.  Здравоохранение
166
26 августа 2019  16:59
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
В Самарской области детям, нуждающимся в паллиативной помощи, сделают уникальные эндоскопические операции
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.   Здравоохранение
159
26 августа 2019  09:27
Названы способы снизить вред от смартфонов
Названы способы снизить вред от смартфонов
Последствия от неправильной эксплуатации устройств обычно связаны с опорно-двигательным аппаратом. Здравоохранение
187
24 августа 2019  23:20
Прожестожель – терапия масталгии и мастопатии
 Для того чтобы купировать симптоматику мастолгии и мастопатии, успешно используют гель Прожестожель.  Здравоохранение
62
24 августа 2019  18:55
Российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф.
Петербургски врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции российской девочки
Российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф. Здравоохранение
1346
24 августа 2019  13:07
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством людей с ожирением
Это не Самарская область. Здравоохранение
382
24 августа 2019  12:32
Купаться на четырех самарских пляжах не рекомендуют
Купаться на четырех самарских пляжах не рекомендуют
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
739
24 августа 2019  09:58
Названы самые вредные для организма привычки
Названы самые вредные для организма привычки
Среди них - хождение в туалет с гаджетами.  Здравоохранение
431
23 августа 2019  09:30
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
В первую очередь это деятельность, связанная с химическими факторами. Здравоохранение
239
Весь список
Современная медицина
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
79
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
111
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
195
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14281
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14250
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14354
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
294
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
255
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
506
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1252
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
623
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
716
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2053
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
335
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
630
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
438
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
598
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
954
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные