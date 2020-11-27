Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 27 ноября в регионе подтверждено 245 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г. Самара
- 31 в г.Тольятти
- 32 в г. Сызрань
- 11 в г. Октябрьск
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в г. Похвистнево
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
8 человек выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (3 в г. Самара, 2 в г. Тольятти, по 1 в г. Новокуйбышевск, г. Сызрань, Приволжском районе);
211 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21602 случая коронавируса.
Скончались 404 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 66 лет, мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, женщина 84 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,65, по стране - 26,41.
Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.
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