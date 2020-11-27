Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 27 ноября в регионе подтверждено 245 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 101 в г. Самара

- 31 в г.Тольятти

- 32 в г. Сызрань

- 11 в г. Октябрьск

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в г. Похвистнево

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе



8 человек выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (3 в г. Самара, 2 в г. Тольятти, по 1 в г. Новокуйбышевск, г. Сызрань, Приволжском районе);



211 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21602 случая коронавируса.



Скончались 404 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 66 лет, мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, женщина 84 лет.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,65, по стране - 26,41.



Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.