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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом

16 октября 2019 13:48
126
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.
В клинической больнице им. Ф.И. Иноземцева в Москве спасли пациента, который случайно проткнул себе глаз металлическим прутом, передает life.ru. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

— Врачи обнаружили внутриглазное инородное тело, край которого виднелся в ране склеры... Операция прошла успешно, в результате вмешательства врачам удалось спасти зрение пациента, — говорится в сообщении.

По словам мужчины, во время работы он наткнулся на металлический прут. Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. 



Фото:   pixabay
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Комментарии



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