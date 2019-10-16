Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом

126

— Врачи обнаружили внутриглазное инородное тело, край которого виднелся в ране склеры... Операция прошла успешно, в результате вмешательства врачам удалось спасти зрение пациента, — говорится в сообщении.По словам мужчины, во время работы он наткнулся на металлический прут. Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.Фото: pixabay