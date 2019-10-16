Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом
16 октября 2019 13:48
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— Врачи обнаружили внутриглазное инородное тело, край которого виднелся в ране склеры... Операция прошла успешно, в результате вмешательства врачам удалось спасти зрение пациента, — говорится в сообщении.
По словам мужчины, во время работы он наткнулся на металлический прут. Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.
Фото: pixabay
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