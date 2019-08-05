Лечебные учреждения и организации соцобслуживания населения объединились для оказания помощи гражданам старшего поколения в СО

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Лечебные учреждения и организации социального обслуживания населения объединились для оказания медико-социальной помощи гражданам старшего поколения на территории Самарской области.Активно в реализацию регионального проекта "Старшее поколение" включились Большеглушицкий и Кинель-Черкасский район.1 августа началась совместная работа Большеглушицкой ЦРБ и Комплексного центра социального обслуживания населения. Пациенты старше 65 лет из сел Александровна и Ледяйка были доставлены на транспорте центра социального обслуживания для проведения консультаций и обследований в центральную районную больницу. Здесь пожилых людей ждали не только привычные им специалисты, но и врач-гериатр. Он провел прием сельчан с проведением комплексной гериатрической оценки их состояния (КГО). Напомним, она проводится специалистом, чтобы выявить состояние здоровья пожилого человека, а также его социальный статус и степень нуждаемости в посторонней помощи. В планах - дальнейшая работа по комплексным осмотрам жителей отдаленных сёл старшей возрастной группы.В этот же день, 1 августа, в Кинель-Черкасскую ЦРБ были доставлены первые 6 пациентов села Заовражное старше 65 лет для осмотра специалистами в рамках проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО