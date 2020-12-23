Как будут работать поликлиники Самары в новогодние праздники

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Опубликован график и порядок работы поликлиник в Самаре с 1 по 10 января.

Новый год, как говорится, новым годом, но простуды, вирусы, обострение хронических заболеваний и травмы никто не отменял. Поэтому информация о работе самарских поликлиник в частности и медицинской службы города в целом в длинные праздники очень актуальна. В Министерстве здравоохранения Самарской области ответили по просьбе 63.RU на самые распространенные вопросы на этот счет.

В каком режиме будут работать городские поликлиники?

В новогодние праздники поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00. Количество врачей, которые выйдут на дежурство в смену, определит руководитель медучреждения. Это будет зависеть от количества обслуживаемого населения и эпидемиологической ситуации. Узкие специалисты в праздники не принимают.

Можно будет вызвать врача на дом на праздниках?

С 1 по 10 января поликлиники будут принимать вызовы на дом. Можно будет обращаться по номерам регистратуры в поликлинике, куда вы прикреплены, или на горячую линию амбулаторного центра, организованного Минздравом. Телефон 122 и 8 800 30-22-163. Звонок бесплатный.

Что делать, если появились симптомы коронавируса?

Если у жителя Самары, на его взгляд, появились признаки новой коронавирусной инфекции (к ним относятся отсутствие обоняния, температура, кашель, головная боль и т. д.), ему необходимо оставаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. Обращаться можно также на горячую линию (телефоны указаны выше).

Если же у заболевшего температура тела выше 38 градусов больше 3 дней, затруднено дыхание с превышением частоты (более 22 в минуту) и есть одышка, то стоит не медлить и вызвать скорую помощь.

Будут в праздники брать мазки наCOVID-19?

Да, по данным профильного министерства, порядок оказания медпомощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе забор мазков, сохраняется в выходные и праздничные дни. Значит, в новогодние каникулы, если будет необходимо, мазок возьмут.

Неотложки при поликлиниках будут выезжать к пациентам по обычному графику — с 08:00 до 20:00. Вызвать медиков можно также через поликлинику. Или по телефону «0З». Диспетчеры сами определят, какую бригаду направить к обратившемуся.

После 20:00 к больным, чье состояние требует незамедлительной помощи врачей, приедут только медики службы «03». К слову, в начале декабря число бригад скорой помощи в Самаре увеличили.

Скорая помощь обслуживает экстренные вызовы — те ситуации, когда есть угроза жизни человека и помощь ему требуется сиюминутно. Например, он без сознания, у него проблемы с сердцем или внезапно парализовало. К экстренным вызовам также относятся звонки по поводу несчастных случаев, таких как ДТП, падения с высоты, инсульты и инфаркты.

Неотложка приезжает, когда состояние человека не требует настолько оперативной помощи. В числе поводов к вызову такой бригады врачи относят:

острые боли в животе, в грудной клетке;

острые боли в поясничной области;

головные боли, развившиеся остро, сопровождающиеся повышением артериального давления;

острые боли или резкий отек конечностей;

внезапно возникшее головокружение с рвотой или без нее, с неустойчивостью при ходьбе.

Куда обратиться, если получил травму в новогодние праздники?

Детям до 15 лет помощь окажут в детских травмпунктах по адресам:

больница Середавина, педиатрический корпус — Ташкентская, 155;

больница Пирогова — Полевая, 80а;

детская клиническая больница № 1 имени Ивановой — Карла Маркса, 165а.

Взрослые могут обратиться в травмпункты в больницах Семашко, Калинина, городских больницах №7 и №10.

Все травмпункты работают круглосуточно и без выходных. Несколько советов, как спасти себя от переломов в гололед, дал читателям 63.RU врач-травматолог из больницы Пирогова.

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