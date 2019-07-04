Главная медицинская сестра Самарского областного онкодиспансера заняла первое место во Всероссийском конкурсе

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В 2019 году на конкурс поступила 331 проектная работа по 8 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.Главная медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Михайловна Пятикоп заняла первое место в номинации «За верность профессии».Вероника Михайловна работает в системе здравоохранения 27 лет, в должности главной медицинской сестры - 17 лет. С 2012 года по настоящее время - в должности главной медицинской сестры Самарского областного клинического онкологического диспансера, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО