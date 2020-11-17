Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 ноября в регионе подтверждено 216 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 68 в г.Самара

- 27 в г.Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 14 в г. Отрадный

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Кинельском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Хворостянском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Богатовском районе



19 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (7 в г. Самара, 5 в г. Тольятти, 4 в Красноярском районе, по 1 в г. Кинель, г. Новокуйбышевск и Хворостянском районе); 174 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 19294 случая коронавируса.



Скончались 364 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 63, 70 лет и мужчины 68, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 79 лет, страдавший онкологическим заболеванием.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 11,39, по стране - 23,24.



Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,72.



Выздоровели 89% пациентов (нарастающим итогом) - 17297, в том числе 132 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный), 117 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Хворостянский район, Борский район, Сызрань, Новокуйбышевск, Ставропольский район).



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6316, нарастающим итогом 1086412.



На 16.11.2020 меднаблюдение проводится в отношении 131 человека, передает пресс-служба оперштаба СО.