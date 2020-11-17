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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 ноября 2020 16:41
740
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,72.

17 ноября в регионе подтверждено 216 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 68 в г.Самара
- 27 в г.Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 14 в г. Отрадный
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Кинельском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Хворостянском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Богатовском районе

19 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (7 в г. Самара, 5 в г. Тольятти, 4 в Красноярском районе, по 1 в г. Кинель, г. Новокуйбышевск и Хворостянском районе); 174 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 19294 случая коронавируса.

Скончались 364 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 63, 70 лет и мужчины 68, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 79 лет, страдавший онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 11,39, по стране - 23,24.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,72.

 Выздоровели 89% пациентов (нарастающим итогом) - 17297, в том числе 132 человека выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский район, Похвистнево, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный), 117 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Хворостянский район, Борский район, Сызрань, Новокуйбышевск, Ставропольский район).

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6316, нарастающим итогом 1086412.

На 16.11.2020 меднаблюдение проводится в отношении 131 человека, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

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Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию По улице Героя
Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию «По улице Героя»
В ее рамках представители силового ведомства рассказывают кадетам об улицах города Тольятти, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Новости Тольятти
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17 ноября 2020  10:27
В Тольятти откроется новый концертный зал
В Тольятти откроется новый концертный зал
Планируется приобретение  электронного органа.  Новости Тольятти
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16 ноября 2020  15:48
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах.
Новые экологичные автобусы ЛиАЗ приступили к перевозкам тольяттинцев
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах. Новости Тольятти
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