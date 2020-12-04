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Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19

4 декабря 2020 13:30
106
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19

Как сообщает оперштаб, на 4 декабря в регионе подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 96 в г. Самара
- 53 в г. Тольятти
- 19 в г. Сызрань
- 15 в Красноярском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 9 г. Новокуйбышевск
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Ставропольском районе
- 2 г. Чапаевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Нефтегорском районе

213 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;

53 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса.

Скончались 439 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 57 и 67 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 58 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями органов дыхания и почек.

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Комментарии

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