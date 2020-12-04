Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19

106

Как сообщает оперштаб, на 4 декабря в регионе подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 96 в г. Самара

- 53 в г. Тольятти

- 19 в г. Сызрань

- 15 в Красноярском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 9 г. Новокуйбышевск

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Ставропольском районе

- 2 г. Чапаевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Нефтегорском районе



213 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;



53 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса.



Скончались 439 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчины 57 и 67 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 58 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями органов дыхания и почек.