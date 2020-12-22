Более 15 000 юных жителей Самары уже в этом году начнут  получать медпомощь в «бережливой» поликлинике 

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Новую модель работы по принципам бережливого производства освоило детское отделение Самарской городской клинико-диагностической поликлиники №14. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в отделении для маленьких пациентов создают новые условия – проводится ремонт, появилась яркая навигация и новое медицинское оборудование.

Сейчас в учреждении завершают ремонт входной зоны, включая гардероб, регистратуру и холл. Также детское отделение получило новые компьютеры.

Модернизация первичного звена - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг - в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Как отметил глава региона, таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена, не было никогда.

В этом году организационные проекты по оптимизации работы с применением инструментов бережливого производства будут реализованы в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях, в том числе в отдаленных районах губернии.

Заведующая детским отделением поликлиники № 14 Ольга Далкова отметила, новая модель поликлиники внесла существенные изменения в организацию работы отделения. «Сегодня у нас есть возможность разводить потоки пациентов, появился администратор зала, дежурный врач, к которому на прием попадают те, кто пришел без записи с экстренными вопросами, - рассказала Ольга Вениаминовна. - Все остальные приходят по предварительной записи, по времени, поэтому нет очередей. Есть запись и на обследования, сдачу анализов крови».

В рамках национального проекта отделение получило второй аппарат УЗИ. Первый аппарат здесь установили два года назад. Теперь пришел еще и портативный, который позволяет проводить профосмотры в школах, детских садах, следить за здоровьем детей.

Ксения Кулагина с шестилетним сыном уверены - перемены заметны каждому: «Стало много интересных мест для детей, где они могут поиграть, ожидая приема врача, а очередей меньше, - отметила Ксения, - Мамы стали больше разгружены. А вообще здесь много хороших специалистов, даже стоматолог нашел к детям подход, и они его не боятся».

Всего в рамках нацпроекта в этом году 39 детских учреждений региона получат 89 единиц медоборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ, передает пресс-служба облправительства.