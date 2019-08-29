Самара не вошла в десятку лучших городов РФ по уровню медицинского обслуживания
29 августа 2019 12:12
115
По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 года независимым агентством Zoom Market, жители Москвы, Краснодара и Новосибирска наиболее высоко оценили бесплатное медицинское обслуживание в своих городах.
Респондентам задавали три вопроса: как часто Вы обращаетесь медицинские учреждения? Вы обращаетесь в бюджетные медицинские учреждения или в коммерческие? Как Вы оцениваете уровень бюджетных медицинских учреждений в Вашем городе?
Далее следуют такие города как: Санкт-Петербург (4), Казань (5), Тюмень (6), Нижний Новгород (7), Екатеринбург (8), Симферополь (9), Красноярск (10), Самара (11), Владивосток (12), Волгоград (13), Пермь (14), Томск (15), Саратов (16), Ростов-на-Дону (17), Воронеж (18), Омск (19), Ижевск (20), Астрахань (21), Чита (22), Иваново (23), Оренбург (24), Брянск (25), Челябинск (26), Белгород (27), Череповец (28), Иркутск (29), Саранск (30).
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства уточнил, что в коммерческие медицинские организации чаще всего обращаются россияне в возрасте от 26 до 45 лет.
Опрос проводился по методу личных интервью в 30 городах РФ. Общая выборка составила 3600 респондентов в возрасте от 19 до 67 лет.
Фото: pixabay.com
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Комментарии
Здравоохранение
29 августа 2019 12:12
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
115
29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
169
28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
294
28 августа 2019 13:31
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1780
27 августа 2019 12:49
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане. Здравоохранение
325
27 августа 2019 09:14
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
258
26 августа 2019 23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится. Здравоохранение
339
26 августа 2019 22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых. Здравоохранение
314
26 августа 2019 18:31
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Здравоохранение
377
26 августа 2019 16:59
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями. Здравоохранение
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