Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 5 июня, 11:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей

5 июня 2019 09:43
80
За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей
Неустойку вернуть медучреждению помогли судебные приставы.

Государственная больница заключила контракт на ремонт медицинского оборудования с одной из самарских фирм, которая в срок условия договора не исполнила. Медучреждение обратилось в суд с требованием взыскать с исполнителя неустойку. «Служители Фемиды» требование больницы удовлетворили, обязав организацию выплатить заказчику 113 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Самарского района г. Самары в отношении фирмы по ремонту медицинского оборудования было возбуждено исполнительное производство. Должник был об этом уведомлен и предупрежден о последствиях уклонения от исполнения требований исполнительного документа.
В рамках исполнительного производства работниками Службы были направлены запросы в регистрирующие органы. В результате было установлено, что фирма владеет тремя дорогостоящими иномарками. Судебными приставами на автомобили были наложены запреты на регистрационные действия.
Ограничение в праве распоряжаться своим имуществом побудила организацию погасить перед больницей долг в 113 тысяч рублей.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии







Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные