За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей

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Государственная больница заключила контракт на ремонт медицинского оборудования с одной из самарских фирм, которая в срок условия договора не исполнила. Медучреждение обратилось в суд с требованием взыскать с исполнителя неустойку. «Служители Фемиды» требование больницы удовлетворили, обязав организацию выплатить заказчику 113 тысяч рублей.В отделе судебных приставов Самарского района г. Самары в отношении фирмы по ремонту медицинского оборудования было возбуждено исполнительное производство. Должник был об этом уведомлен и предупрежден о последствиях уклонения от исполнения требований исполнительного документа.В рамках исполнительного производства работниками Службы были направлены запросы в регистрирующие органы. В результате было установлено, что фирма владеет тремя дорогостоящими иномарками. Судебными приставами на автомобили были наложены запреты на регистрационные действия.Ограничение в праве распоряжаться своим имуществом побудила организацию погасить перед больницей долг в 113 тысяч рублей.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.