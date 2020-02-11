В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
11 февраля 2020 13:08
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За неделю с 27 января по 2 февраля в Самарской области зарегистрировано 13771 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на десять тысяч населения составил 42,8, в том числе среди населения Самары – 5266 случаев, показатель на десять тысяч населения – 44,5.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения губернии в сравнении с предыдущей неделей выросла на 24,7%,среди населения Самары на 5,2%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
По совокупному населению в целом по Самарской области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 0,9%, в том числе в возрастной группе от семи до 14 лет превышение на 35,3%. Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов.
Фото pixabay.com
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