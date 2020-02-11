Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Октябрьске пожарные спасли из горящей квартиры 80-летнюю женщину
В Октябрьске пожарные спасли из горящей квартиры 80-летнюю женщину
Аудиторы проверят эффективность содержания Самара Арены
Аудиторы проверят эффективность содержания «Самара Арены»
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Самаре в феврале временно изменят расписание электричек
В Самаре в феврале временно изменят расписание электричек
На улице Луначарского в Самаре сделают пешеходные переходы у метро
На улице Луначарского в Самаре сделают пешеходные переходы у метро
Теплосети и котельные Самары отдают в концессию
Теплосети и котельные Самары отдают в концессию
Единая Россия внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала
сегодня  Вторник, 11 февраля, 13:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/02:
USD 63.77
0.3
EUR 69.82
0.19
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

11 февраля 2020 13:08
46
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов.

За неделю с 27 января по 2 февраля в Самарской области зарегистрировано 13771 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на десять тысяч населения составил 42,8, в том числе среди населения Самары – 5266 случаев, показатель на десять тысяч населения – 44,5.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения губернии в сравнении с предыдущей неделей выросла на 24,7%,среди населения Самары на 5,2%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

По совокупному населению в целом по Самарской области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 0,9%, в том числе в возрастной группе от семи до 14 лет превышение на 35,3%. Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
11 февраля 2020  13:08
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов. Здравоохранение
46
11 февраля 2020  10:08
В самарской больнице прооперировали итальянца
В самарской больнице прооперировали итальянца
В последнее время в нашем регионе активно развивается так называемый «медицинский туризм».  Здравоохранение
126
10 февраля 2020  22:03
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.
Сызранскую районную больницу возглавил Сергей Балакин
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.   Здравоохранение
269
10 февраля 2020  14:03
Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам
Жители Самарской области смогут задать вопросы о медобслуживании в выходные, праздники и по ночам
Контакт-центр ТФОМС планирует выбрать 19 февраля. Здравоохранение
214
10 февраля 2020  12:59
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
Обсерваторы будут подготовлены на случай возникновения экстренной ситуации. Здравоохранение
215
10 февраля 2020  10:42
Жительница Самары сбежала из больницы, не дожидаясь результата теста на коронавирус Вместе с сыном она вышла через окно.
Жительница Самары сбежала из больницы, не дожидаясь результата теста на коронавирус
Вместе с сыном она вышла через окно. Здравоохранение
265
9 февраля 2020  18:39
Эксперты подсчитали, что в общей сложности заболевших будет около 500 тыс. человек. По их мнению, официальные данные очень сильно занижены.
Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
 Эксперты подсчитали, что в общей сложности заболевших будет около 500 тыс. человек. По их мнению, официальные данные очень сильно занижены. Здравоохранение
320
9 февраля 2020  11:28
В Самаре нашли пропавшую школьницу Девочку отыскали живой
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Девочку отыскали живой. Здравоохранение
414
9 февраля 2020  10:27
В России изменились правила назначения льготных лекарств
В России изменились правила назначения льготных лекарств
Рецепт с пометкой statim (немедленно) должны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения. Здравоохранение
377
8 февраля 2020  09:44
Названы полезные свойства кофе
Названы полезные свойства кофе
Кофе содержит микроэлементы, витамины группы B и не теряет их даже при обжарке.  Здравоохранение
391
Весь список
Современная медицина
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
77
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
135
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
158
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
482
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
422
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15314
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
624
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2501
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
964
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2036
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1563
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1155
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
387
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1165
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1657
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1669
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1990
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3112
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные