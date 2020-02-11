В Минтруде заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
11 февраля 2020 13:51
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Необходимо поднимать долю оклада в зарплате медиков, заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, министр труда России Антон Котяков.
По словам Котякова, сейчас нужно сформировать «четкие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы». Он добавил, что в Минтруде также видят ощутимый перекос в доле оклада в зарплатах в медицинских учреждениях. «Мы четко понимаем, что необходимо оклад поднимать», — цитирует его слова «РИА Новости» во вторник, 11 февраля.
Министр отметил, что этот посыл нужно распространить на другие отрасли социальной сферы. В возглавляемом им ведомстве сформировали план-график изменения отраслевых систем — подход обработают на отрасли здравоохранения.
22 января президент России Владимир Путин призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда в медицине. Он назвал несправедливым то, что главы медицинских заведений получают в три-пять раз больше врачей. В тот же день во время встречи со студентами в Сочи российский лидер заявил о необходимости задуматься о постепенном внедрении отраслевой оплаты труда во всей соцсфере.
На ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин сообщил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах медицинским сотрудникам необходимо повысить базовую ставку.
На следующий день вице-премьер Татьяна Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах тем, что оклады устанавливают на уровне руководителя и на уровне субъектов, а они не всегда следуют отраслевым рекомендациям по оплате труда, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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