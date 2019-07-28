Роспотребнадзор раскрыл цифры количество больных хроническим гепатитом С
28 июля 2019 10:37
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Количество российских граждан, которые больны хроническим гепатитом С, раскрыл Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС. Такие данные ведомство привело во Всемирный день борьбы с гепатитом, отметив, что в нашей стране это заболевание является весьма распространенным. В частности, им больны около 3,5 млн человек.
Но они не все выявлены, многие люди живут с этой инфекцией и об этом не знают. Среди основных симптомов заболевания называют высокую утомляемость, а основной пик хронической заболеваемости гепатитом приходится на возраст 35-50 лет. По данным ведомства, в России от гепатита В и С, а также от последствий – рака и цирроза печени – умирают около 27 тысяч человек в год. Вирус повреждает здоровые клетки печени, после чего орган перестает нормально функционировать, что является большой смертельной опасностью, заключил вирусолог.
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