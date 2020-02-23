Президент Татарстана навестил эвакуированных с "коронавирусного" лайнера в Казань россиян
23 февраля 2020 11:53
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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в больницу, куда поместили на карантин восьмерых граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря руководителя региона Лилию Галимову.
— Восемь человек доставлены в Казань. Среди них четверо жителей нашей республики и один ребёнок. Все они доставлены в отдельные боксы инфекционной больницы, где будут находиться в течение 14 дней, — приводит её слова агентство.
Галимова добавила, что в больницу помимо президента Минниханова прибыла также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отмечается, что последняя похвалила регион за высокую оперативную готовность к ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что эвакуированные с борта лайнера Diamond Princess россияне прибыли на карантин в Казань. Ни у кого из них ранее не было подтверждено наличие симптомов заболевания, однако, несмотря на это, и они, и те, кто сопровождал их во время перелёта, проведут в изоляции 14 дней.
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