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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Офтальмологи диабет-центра самарской больницы им. Ерошевского проведут семинар для коллег региона

21 августа 2019 13:25
97
Офтальмологи диабет-центра самарской больницы им. Ерошевского проведут семинар для коллег региона
Состоится визит в Кинельскую больницу.

23 августа в Кинельской центральной больнице города и района по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, д.12 Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского проведет организационно-методическую и просветительскую работу для врачей-офтальмологов Самарской области.

Это будет совместный выезд сотрудников организационно-методической службы и офтальмо-эндокринологического отделения (диабет-центра) больницы им. Т.И. Ерошевского в Кинельскую больницу.
Заведующая офтальмо-эндокринологическим отделением (диабет-центром) Альфия Исхакова прочтет коллегам лекцию на тему: «О глазных осложнениях сахарного диабета при диабетической ретинопатии».
Офтальмо-эндокринологическое отделение больницы им. Т.И. Ерошевского было организовано в 2012 году для оказания специализированной амбулаторной офтальмологической помощи больным с сахарным диабетом. Отделение специализируется на диагностике, определении тактики ведения, лазерном лечении диабетической ретинопатии с последующим динамическим наблюдением пациента.
Врачи отделения большое внимание уделяют санитарно-просветительской работе в отношении основного заболевания и факторов риска сосудистых осложнений сахарного диабета. Постоянная активная просветительская работа с офтальмологами и эндокринологами области позволила в разы сократить количество зрительных осложнений при сахарном диабете и микрохирургических вмешательств при тяжелых формах диабетической ретинопатии, сообщает Минздрав региона.

Фото: pixabay.com

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