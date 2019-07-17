Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Заключен госконтракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе СО 120 17 июля министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен государственный контракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе Самарской области.



Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения на дороге образуются заторы.



Вопрос о выделении федерального софинансирования реконструкции Тольятти-Ягодное активно обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.



29 марта распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о распределении дополнительных денежных средств на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета Самарской области дополнительно 200 млн рублей. Еще 300 млн рублей заложено в бюджете Самарской области в 2019 году.



В рамках первого этапа подрядной организацией ООО «Автодоринжиниринг» будут выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций на всем участке реконструкции протяженностью 7,66 км, проведены подготовительные работы, а также уширение дороги на участке протяженностью 0,6 км. Общая стоимость работ составляет 371,97 млн рублей.



По итогам реконструкции дорога будет уширена до 4-х полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию Особой экономической зоны и путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд рублей.



Помимо увеличения пропускной способности проектными решениями предусмотрена увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай», передает пресс-служба облправительства. Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения на дороге образуются заторы.Вопрос о выделении федерального софинансирования реконструкции Тольятти-Ягодное активно обсуждался губернатором Самарской областина уровне Правительства РФ.29 марта распоряжением премьер-министра РФа о распределении дополнительных денежных средств на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета Самарской области дополнительно 200 млн рублей. Еще 300 млн рублей заложено в бюджете Самарской области в 2019 году.В рамках первого этапа подрядной организацией ООО «Автодоринжиниринг» будут выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций на всем участке реконструкции протяженностью 7,66 км, проведены подготовительные работы, а также уширение дороги на участке протяженностью 0,6 км. Общая стоимость работ составляет 371,97 млн рублей.По итогам реконструкции дорога будет уширена до 4-х полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию Особой экономической зоны и путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд рублей.Помимо увеличения пропускной способности проектными решениями предусмотрена увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай», передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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