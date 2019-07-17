Заключен госконтракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе СО

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Заключен госконтракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе СО

17 июля 2019 17:48
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По итогам реконструкции дорога будет уширена до 4-х полос движения, появятся две транспортные развязки.
17 июля министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен государственный контракт на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе Самарской области.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения на дороге образуются заторы.

Вопрос о выделении федерального софинансирования реконструкции Тольятти-Ягодное активно обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

29 марта распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о распределении дополнительных денежных средств на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета Самарской области дополнительно 200 млн рублей. Еще 300 млн рублей заложено в бюджете Самарской области в 2019 году.

В рамках первого этапа подрядной организацией ООО «Автодоринжиниринг» будут выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций на всем участке реконструкции протяженностью 7,66 км, проведены подготовительные работы, а также уширение дороги на участке протяженностью 0,6 км. Общая стоимость работ составляет 371,97 млн рублей.

По итогам реконструкции дорога будет уширена до 4-х полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию Особой экономической зоны и путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд рублей.

Помимо увеличения пропускной способности проектными решениями предусмотрена увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай», передает пресс-служба облправительства. 
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