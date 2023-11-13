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Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства

13 ноября 2023 15:59
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Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями.

В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства. Участники заседания традиционно рассмотрели вопросы оперативной обстановки на территории губернии, о ней доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По оперативным данным, отметил Олег Бойко, гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. По данным Приволжского УГМС, в середине текущей недели прогнозируется умеренный дождь, в первой половине недели температура воздуха ночью - от 0 до +4 градусов, днем - от +3 до +10. Как сообщил руководитель ведомства, на выходных ожидаются минусовые температуры, и установятся они уже со следующей недели.  

Дмитрий Азаров обратил особое внимание участников совещания на дорожную обстановку в связи с погодными условиями. «Если после таких дождей произойдет понижение температуры, ситуация на дорогах может быть очень и очень сложной. Надо быть готовыми к этому, все меры принимать», - отметил он. Губернатор поручил главам муниципальных образований сегодня же еще раз проверить готовность всех служб действовать в таких ситуациях. 

Текущие погодные условия повышают риск дорожно-транспортных происшествий, в связи с этим взять на особый контроль ситуацию на дорогах поручено министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

«Поручаю вам провести дополнительное совещание с главами муниципальных образований, с приглашением представителей ГИБДД, если нужно - МЧС. Еще раз пройти подготовку к осенне-зимнему периоду по дорогам общего пользования», - подчеркнул губернатор. Поручение касается готовности как муниципальных, региональных дорог, так и федеральных трасс. Дмитрий Азаров также поручил Ивану Пивкину отработать с руководством Росавтодора вопрос реконструкции опасных участков трассы М5 в районе Жигулевска. «Огромное количество жалоб от жителей не только Жигулевска, которые пользуются этой трассой. Да, дорога федеральная, но мы должны права людей защитить», - подчеркнул глава региона.

Отдельно губернатор коснулся вопроса проведения строительных работ в этот период. «Проверьте, чтобы все необходимые мероприятия с учетом погодных условий были проведены и подрядные организации были готовы к правильному реагированию», - обратился Дмитрий Азаров к руководителю областного минстроя Михаилу Асееву. В первую очередь внимание следует уделить вводным объектам, объектам, которые строятся по национальным проектам.  

 

Фото предоставлено пресс-службой Правительства СО

Теги: Акценты БДД В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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