Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона

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В настоящее время на всей территории Самарской области установились сложные метеорологические условия, характеризующиеся низкой температурой воздуха. В связи с этим областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы региона.

В случае эксплуатации автомобиля в подобных условиях водителю необходимо позаботиться о наличии лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей, достаточного количества топлива, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя и запасных щеток стеклоочистителей.

В условиях непогоды водители должны быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, поддерживать необходимую дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не допускать выезда на полосу встречного движения.

Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.