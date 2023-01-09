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Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона

9 января 2023 10:17
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Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона

В настоящее время на всей территории Самарской области установились сложные метеорологические условия, характеризующиеся низкой температурой воздуха. В связи с этим областная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы региона.

       В случае эксплуатации автомобиля в подобных условиях водителю необходимо позаботиться о наличии лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей, достаточного количества топлива, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя и запасных щеток стеклоочистителей.

      В условиях непогоды водители должны быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, поддерживать необходимую дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не допускать выезда на полосу встречного движения.

     Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Теги: Акценты БДД В центре внимания

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