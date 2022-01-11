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С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения.

Соответствующие изменения внесены в статью 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Так, установлена уголовная ответственность за превышение максимально допустимой скорости на 60 км/час и более, выезд на встречную полосу, если водитель ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения и был лишен водительских прав.

Следует учесть, что в примечаниях к статье указано на жесткую ответственность, если действия недобросовестных водителей были зафиксированы сотрудниками ГИБДД.

За совершение указанного преступного действия предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, а также лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную работу на срок до трех лет.

При наличии судимости за аналогичные нарушения нарушителю уже грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



