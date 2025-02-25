Росстандарт вводит новые дорожные знаки

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Росстандарт опубликовал пакет изменений в ГОСТ-Р 52289, в котором установлены обязательные правила применения дорожных знаков и разметки. Изменения вступают в силу в силу с 1 января 2026 года, но региональные власти могут применять его уже сейчас, сообщает «Коммерсантъ» 25 февраля.

В документ добавили несколько новых знаков, например, «Глухие». Он информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах — такие знаки могут ставиться у медучреждений или общественных организаций. Появилась возможность указывать способ постановки автомобиля на стоянку на знаке парковки. Таким же образом на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о «лежачем полицейском».

Кроме того, обновлена табличка, которая указывает срок действия различных дорожных знаков. Помимо конкретных часов или дней недели в списке появились месяцы. Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным. Также несколько знаков теперь можно объединять на одной табличке. Так, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Наконец, в населенных пунктах перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) разрешено не ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки. При этом сам знак теперь может применяться и в вертикальном исполнении, пишут "Известия".