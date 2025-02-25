Росстандарт вводит новые дорожные знаки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошедшую субботу ко Дню Защитника Отечества более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в отделениях станции переливания в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества"
Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.
Стартовала Всероссийская акция «Ура Победе!»
На лед Жигулевского моря выходили около 100 профессиональных спортсменов, сильнейших в России, и сотни любителей в рамках физкультурного мероприятия.
Тольяттинец Тимур Белоусов - победитель чемпионата России по зимним дисциплинам парусного спорта
На первом потоке обучение проходят 45 человек, в мае они будут защищать свои социально значимые проекты.
В губернии стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
В Самаре намерены снести девять аварийных домов
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Росреестр предупредил о рассылке мошенниками сообщений для оплаты госпошлины
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Росстандарт вводит новые дорожные знаки

25 февраля 2025 11:47
197
Росстандарт вводит новые дорожные знаки

Росстандарт опубликовал пакет изменений в ГОСТ-Р 52289, в котором установлены обязательные правила применения дорожных знаков и разметки. Изменения вступают в силу в силу с 1 января 2026 года, но региональные власти могут применять его уже сейчас, сообщает «Коммерсантъ» 25 февраля.

В документ добавили несколько новых знаков, например, «Глухие». Он информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах — такие знаки могут ставиться у медучреждений или общественных организаций. Появилась возможность указывать способ постановки автомобиля на стоянку на знаке парковки. Таким же образом на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о «лежачем полицейском».

Кроме того, обновлена табличка, которая указывает срок действия различных дорожных знаков. Помимо конкретных часов или дней недели в списке появились месяцы. Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным. Также несколько знаков теперь можно объединять на одной табличке. Так, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Наконец, в населенных пунктах перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) разрешено не ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки. При этом сам знак теперь может применяться и в вертикальном исполнении, пишут "Известия". 

Теги: Акценты БДД В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
13 ноября 2023, 15:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание Правительства
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями. Политика
3982
09 января 2023, 10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
     Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения... Транспорт
4907
11 января 2022, 12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
Соответствующие изменения внесены в   статью 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закон
5575
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
109
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
112
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
136
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
192
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
257
Весь список