Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Временно ограничат движение транспорта в центре Самары 55 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением культурно-массового мероприятия «Волжский инвестиционный саммит» на территории города Самара с 09:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября 2019 года будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.



Также на вышеуказанном участке с 20:00 2 октября 2019 года до 19:00 5 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



Кроме того, с 09:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября 2019 года движение пассажирского общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297 - будет организовано по временной схеме.



Подробнее с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в Также на вышеуказанном участке с 20:00 2 октября 2019 года до 19:00 5 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Кроме того, с 09:00 до 19:00 3, 4 и 5 октября 2019 года движение пассажирского общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 24, 92 и 297 - будет организовано по временной схеме.Подробнее с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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