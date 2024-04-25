Самарский водитель ответит за то, что не пропускал "скорую"

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Сотрудники полиции Самарской области привлекли к административной ответственности водителя транспортного средства Skoda Rapid.

В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудниками полиции Самарской области 22 апреля 2024 года выявлена видеозапись, на которой просматривается грубое нарушение правил дорожного движения, водитель иномарки не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи, с включенным проблесковым маячком и специальным сигналом.

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по г.Самаре, оперативно установили данные водителя, запечатленного на видео. Им оказался местный житель 1976 г.р. В ходе проведения проверки водитель признал вину и был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Санкция инкриминируемой правонарушителю статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

Сотрудники полиции так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее полицейские получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.