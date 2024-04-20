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Очередная подделка водительского удостоверения выявлена в Тольятти

20 апреля 2024 10:34
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Очередная подделка водительского удостоверения выявлена в Тольятти

По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В середине апреля  текущего года во время несения службы на КПП «Рубеж» на улице Магистральной в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen. В ходе административной процедуры водитель 1997 года рождения, предъявил полицейским водительское удостоверение другой страны,  которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.  В ходе опроса задержанный  признал   вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении жителя одного из соседних государств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Теги: БДД

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