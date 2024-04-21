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В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми

21 апреля 2024 13:33
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В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми

В Челно-Вершинах сотрудники Госавтоинспекции организовали и провели профилактическое мероприятие «Светофор». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Калашникова совместно с ребятами повторили основные правила для пешеходов, правила поведения в автомобиле и общественном транспорте, закрепили знания о дорожных знаках и их назначениях. Вспомнили, для чего нужен светофор, какие бывают светофоры, какие сигналы светофор подает для пешехода, познакомились с сигналами регулировщика.

Во время беседы ребята охотно отвечали на вопросы и показали отличные знания дорожных правил.

Офицер полиции рассказала также участникам мероприятия об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части, к чему могут привести нарушения Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.

Особое внимание Елена Евгеньевна уделила световозвращающим элементам, ведь они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

В завершении профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района презентовали всем участникам информационные буклеты, световозвращательные элементы и сладкие подарки «Светофор».

Теги: БДД

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