В Самарской области на трассе М-5 «Урал» пройдут ремонтные работы

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Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» - одна из старейших автодорог России: первый участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов XX века, в 1946—1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.Первым из проектов, одобренных экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги на участке км 30+000 – км 40+000 протяженностью 10,063 км, расположенном в Волжском районе Самарской области. Проектными решениями запланировано усиление уже имеющейся дорожной одежды и устройство новой - капитального типа, а также капитальный ремонт съездов, находящихся на балансе ФКУ«Поволжуправтодор», и устройство трех пересечений, 38 примыканий и переходно-скоростных полос для левого и правого поворотов на съездах в поселок Рощинский.Проектной документацией заложена планово-высотная увязка проектных решений со смежным участком автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбург) на участке км 40+000 – км 52+000. Проектная документация по участку также получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.Участок протяженностью 12,045 км проходит по территории Волжского и Кинельского районов Самарской области. Здесь обустроят пятнадцать примыканий и два пересечения, усилят имеющуюся и обустроят новую дорожную одежду и отремонтируют съезды.В ходе реализации рассмотренных проектов участки автомобильной дороги федерального значения будут приведены к соответствию нормативнымтребованиям технических регламентов в части надежности конструкции дорожной одежды, безопасности дорожного движения, а также требованиям законодательства в области охраны окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ, передает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».