Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» пройдут ремонтные работы
13
сентября 2019
14:32
64
Представленную повторно проектно-сметную документацию по капитальному ремонту двух участков автомобильной дороги Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск рассмотрели эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» - одна из старейших автодорог России: первый участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов XX века, в 1946—1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.
Первым из проектов, одобренных экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги на участке км 30+000 – км 40+000 протяженностью 10,063 км, расположенном в Волжском районе Самарской области. Проектными решениями запланировано усиление уже имеющейся дорожной одежды и устройство новой - капитального типа, а также капитальный ремонт съездов, находящихся на балансе ФКУ
«Поволжуправтодор», и устройство трех пересечений, 38 примыканий и переходно-скоростных полос для левого и правого поворотов на съездах в поселок Рощинский.
Проектной документацией заложена планово-высотная увязка проектных решений со смежным участком автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбург) на участке км 40+000 – км 52+000. Проектная документация по участку также получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Участок протяженностью 12,045 км проходит по территории Волжского и Кинельского районов Самарской области. Здесь обустроят пятнадцать примыканий и два пересечения, усилят имеющуюся и обустроят новую дорожную одежду и отремонтируют съезды.
В ходе реализации рассмотренных проектов участки автомобильной дороги федерального значения будут приведены к соответствию нормативным
требованиям технических регламентов в части надежности конструкции дорожной одежды, безопасности дорожного движения, а также требованиям законодательства в области охраны окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ, передает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».