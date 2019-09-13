В Самарской области на трассе М-5 «Урал» пройдут ремонтные работы

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» пройдут ремонтные работы

13 сентября 2019 14:32
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По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Представленную повторно проектно-сметную документацию по капитальному ремонту двух участков автомобильной дороги Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск рассмотрели эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» - одна из старейших автодорог России: первый участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов XX века, в 1946—1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.

Первым из проектов, одобренных экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги на участке км 30+000 – км 40+000 протяженностью 10,063 км, расположенном в Волжском районе Самарской области. Проектными решениями запланировано усиление уже имеющейся дорожной одежды и устройство новой - капитального типа, а также капитальный ремонт съездов, находящихся на балансе ФКУ
«Поволжуправтодор», и устройство трех пересечений, 38 примыканий и переходно-скоростных полос для левого и правого поворотов на съездах в поселок Рощинский.

Проектной документацией заложена планово-высотная увязка проектных решений со смежным участком автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбург) на участке км 40+000 – км 52+000. Проектная документация по участку также получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Участок протяженностью 12,045 км проходит по территории Волжского и Кинельского районов Самарской области. Здесь обустроят пятнадцать примыканий и два пересечения, усилят имеющуюся и обустроят новую дорожную одежду и отремонтируют съезды.

В ходе реализации рассмотренных проектов участки автомобильной дороги федерального значения будут приведены к соответствию нормативным
требованиям технических регламентов в части надежности конструкции дорожной одежды, безопасности дорожного движения, а также требованиям законодательства в области охраны окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ, передает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».





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