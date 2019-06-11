В Самаре на улице Енисейской ведутся работы по укладке нового асфальта

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По словам директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, на сегодняшний день работы выполнены более чем на половину от запланированного объема, т.е. это порядка 20 автомобильных дорог.В настоящее время на улице Енисейской в ночную смену ведется устройство верхнего слоя покрытия проезжей части. Работы выполняются в границах улицы Строителей и проспекта Кирова – на участке протяженностью 1,20 км. Общая площадь работ составит порядка 13 тысяч кв.м – «от борта до борта».«Укладке асфальтобетона предшествовали такие виды работ, как фрезерование, поднятие люков колодцев на проектную высотную отметку. Кроме того, выполнены очистка отфрезерованного участка, розлив битумной эмульсии. Используется асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина свежего верхнего слоя от борта до борта проезжей части – 5 сантиметров», - пояснил представитель подрядной организации Александр Булохов.Для организации оперативной работы в течение смены на участке от улицы Строителей до улицы Каховской задействованы 8 дорожных рабочих и 6 единиц техники.Погодные условия позволяют производить работы как в дневную, так и в ночную смены. Также следует учесть, что приоритетность отдается выполнению мероприятий без закрытия движений. Подрядчик заранее оповещает участников движения, размещает в окрестностях ремонтируемого объекта объявления о том, что планируются укладочные мероприятия.Контроль осуществляется на всех этапах ремонта силами специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». В целом только большими «картами» в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне приведут в нормативное состояние 40 участков дорог общей протяженностью 40, 1 км, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации