Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре на улице Енисейской ведутся работы по укладке нового асфальта
11
июня 2019
15:22
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Во всех внутригородских районах Самары в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в активной фазе идет ремонт автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров.
По словам директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, на сегодняшний день работы выполнены более чем на половину от запланированного объема, т.е. это порядка 20 автомобильных дорог.
В настоящее время на улице Енисейской в ночную смену ведется устройство верхнего слоя покрытия проезжей части. Работы выполняются в границах улицы Строителей и проспекта Кирова – на участке протяженностью 1,20 км. Общая площадь работ составит порядка 13 тысяч кв.м – «от борта до борта».
«Укладке асфальтобетона предшествовали такие виды работ, как фрезерование, поднятие люков колодцев на проектную высотную отметку. Кроме того, выполнены очистка отфрезерованного участка, розлив битумной эмульсии. Используется асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина свежего верхнего слоя от борта до борта проезжей части – 5 сантиметров», - пояснил представитель подрядной организации Александр Булохов.
Для организации оперативной работы в течение смены на участке от улицы Строителей до улицы Каховской задействованы 8 дорожных рабочих и 6 единиц техники.
Погодные условия позволяют производить работы как в дневную, так и в ночную смены. Также следует учесть, что приоритетность отдается выполнению мероприятий без закрытия движений. Подрядчик заранее оповещает участников движения, размещает в окрестностях ремонтируемого объекта объявления о том, что планируются укладочные мероприятия.
Контроль осуществляется на всех этапах ремонта силами специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». В целом только большими «картами» в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне приведут в нормативное состояние 40 участков дорог общей протяженностью 40, 1 км, передает пресс-служба горадминистрации.