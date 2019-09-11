Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

С 12 сентября возобновляется в полном объеме движение трамваев №№ 2, 3, 12, 19 по Заводскому шоссе 66 С 06:00 12 сентября 2019 года будет возобновлено в полном объеме движение трамваев маршрутов №№ 2, 3, 12, 19 по Заводскому шоссе, - сообщает городской Департамент транспорта.



Шоссе ремонтируется капитально на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца. Работы согласно муниципальному контракту рассчитаны на 2 года – ремонт стартовал в прошлом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а в этом году оставшийся объем выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В том числе обновили контактную сеть.



Частично - на отрезке от улицы XXII Партсъезда до улицы Кабельная - движение трамваев было открыто в третьей декаде марта текущего года. С завтрашнего дня трамваи вышеуказанных маршрутов будут ехать в соответствии с действующими ранее (до закрытия Заводского шоссе на капремонт) трассами следования.



Кроме того, по Заводскому шоссе пролегает трамвайный маршрут № 21 – «Пр. Кирова – Ул. Кабельная».



Вместе с тем на этой неделе в ходе капитального ремонта Заводского шоссе планируется устройство нижнего слоя покрытия проезжей части в районе подземного пешеходного перехода недалеко от ПАО «Кузнецов». Шоссе ремонтируется капитально на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца. Работы согласно муниципальному контракту рассчитаны на 2 года – ремонт стартовал в прошлом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а в этом году оставшийся объем выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В том числе обновили контактную сеть.Частично - на отрезке от улицы XXII Партсъезда до улицы Кабельная - движение трамваев было открыто в третьей декаде марта текущего года. С завтрашнего дня трамваи вышеуказанных маршрутов будут ехать в соответствии с действующими ранее (до закрытия Заводского шоссе на капремонт) трассами следования.Кроме того, по Заводскому шоссе пролегает трамвайный маршрут № 21 – «Пр. Кирова – Ул. Кабельная».Вместе с тем на этой неделе в ходе капитального ремонта Заводского шоссе планируется устройство нижнего слоя покрытия проезжей части в районе подземного пешеходного перехода недалеко от ПАО «Кузнецов». Версия для печати

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