Из-за работ на трубопроводе временно ограничено движение по улице Гаражная в Самаре

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Из-за работ на трубопроводе временно ограничено движение по улице Гаражная в Самаре

28 октября 2019 14:41
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Завершить работы планируется до 08:00 30 октября.
С 13:00 28 октября и до окончания ремонтных работ будет временно закрыто движение транспорта по улице Гаражная – в районе дома № 22, - сообщает городской Департамент транспорта.

Данная мера необходима в связи с противоаварийными мероприятиями на трубопроводе горячего водоснабжения, которые организуются силами ресурсоснабжающей компании АО «ПТС». Завершить работы планируется до 08:00 30 октября.

Общественный транспорт по вышеуказанному участку не следует.

Просим автомобилистов с пониманием относиться к проводимым работам на сетях и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. 
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