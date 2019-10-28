Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Из-за работ на трубопроводе временно ограничено движение по улице Гаражная в Самаре 137 С 13:00 28 октября и до окончания ремонтных работ будет временно закрыто движение транспорта по улице Гаражная – в районе дома № 22, - сообщает городской Департамент транспорта.



Данная мера необходима в связи с противоаварийными мероприятиями на трубопроводе горячего водоснабжения, которые организуются силами ресурсоснабжающей компании АО «ПТС». Завершить работы планируется до 08:00 30 октября.



Общественный транспорт по вышеуказанному участку не следует.



Просим автомобилистов с пониманием относиться к проводимым работам на сетях и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Данная мера необходима в связи с противоаварийными мероприятиями на трубопроводе горячего водоснабжения, которые организуются силами ресурсоснабжающей компании АО «ПТС». Завершить работы планируется до 08:00 30 октября.Общественный транспорт по вышеуказанному участку не следует.Просим автомобилистов с пониманием относиться к проводимым работам на сетях и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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